Kolumni: Olen pahoillani, en halua olla inez

Telkkariin on ilmestynyt uusi kotimainen kanava, josta ainakaan tämä tv-katsomisen ammattilainen ei tiennyt mitään etukäteen. Sen nimi on inez. Kanava tosiaan kirjoittaa nimensä pienellä alkukirjaimella. Ilmeisesti siksi, että se on ärsyttävämpää.

Tajusin kyllä heti, että olen aivan liian vanha inezin kohderyhmään. Tavoitteena on ilmiselvästi tavoittaa nuoriso ja nuoret aikuiset; se porukka, jonka perinteinen televisio on suurelta osin menettänyt somelle.

Keinot vaikuttavan kuitenkin hämmentäviltä. Pissikset ja Suomi-Guidot tekemässä nollabudjetilla amatöörimäisiä ohjelmia, jotka oikeasti ovat silkkaa tuotesijoittelua. Yhtään esiintyjää en tunnistanut. Tämä vaatii lisätutkimuksia.

Netissä selvisi, että olen todella vanha. Esiintyjät ovat suomalaisia some-vaikuttajia, nuoren sukupolven kovan luokan julkkiksia. Inez käyttää itsestään esimerkiksi sellaisia termejä kuin ”ainutlaatuinen viihdekonsepti”, ”inez räjäyttää televisiokanava-ajattelun totaalisesti”, ”laadukkaat ohjelmakonseptit ja sisällöt”, ”luomme uutta kulttuuria” ja ”raikasta ja rehellistä”. Sekä ”tulemme olemaan ensisijainen inspiraation lähde Euroopan nuorille katsojille”.

Hämmennykseni kasvoi entisestään. En haluaisi moittia ineziä vain siksi, että en kuulu kohderyhmään. Mutta logiikassa on jotain hämärää. Eikö se, että sometähdet pistetään telkkariin ole heidän näkökulmastaan askel kehityksessä taaksepäin?

Miksi ihmeessä nuoret palaisivat aikataulutettuun ohjelmavirtaan, kun ovat juuri päässeet siitä eroon?

Jos inez saavuttaa tavoitteensa, se paljastaa samalla perinteisen broadcast-telkkarin ongelmat. Ohjelmat ovat liian laadukkaita, ammattilaisten toimittamia ja teknisesti liian hyvin tehtyjä. Kuvaruutuun pitäisi pistää ihminen omana itsenään ilman käsikirjoitusta näppäilemään kännykkää. Ei kiitos.