Kolumni: Oliko siellä ihmisiä? – Väenpaljous on kivaa rockfestareilla, mutta ei ruokakaupassa

Kaveri kertoi käyneensä kesätapahtumassa. Kysyin häneltä, oliko siellä ihmisiä. Minultakin kysytään usein samaa. Ihmisiä tuntuu kiinnostavan, oliko jossakin ihmisiä.

Asialla on merkitystä. Kävijä- tai yleisömäärä vaikuttaa omaan ja yleiseen tunnelmaan.Riippuu ihmisestä ja tilanteesta, mutta uskon, että keskimäärin ihmiset nauttivat siitä, että väkeä on. On mukava kuulua joukkoon ja olla osa säpinää.

Teatterissa ja urheilukatsomossa tuntuu hyvältä, jopa juhlavalta, jos ilta on loppuunmyyty. Me teimme sen! Jääkiekko-ottelussa taputetaan, jos kuuluttaja kertoo, että tupa on täysi.

Luulen, että sekin on keskimäärin kivaa, jos markkinoilla on väkeä. Tai rockfestareilla. Moni tulee onnelliseksi, jos pääsee osalliseksi yleisöennätyksestä. Kunhan järjestelyt sujuvat.

Se ei ole kivaa, jos sattuu väenpaljouteen ruokakaupassa. Tungos on elämys huutokaupassa, mutta entä aatonaattona kalatiskillä?

On hyvä muistaa, että messuhallillisen tarjontaa saa vain, jos hyväksyy messuhallillisen ruuhkaa.

Isoiksi tiedettyihin tapahtumiin voi mennä rennoin mielin. Saa olla yhtenä joukossa. Pieneltä kalskahtava tapahtuma saattaa jännittää.

Pikkukylän kesäriehassa, jossa on kymmenen muuta ja niistä kuudella keltaiset liivit, tulee kiusallinen olo.

Tai. Sehän on tietysti oiva mahdollisuus niille, jotka kavahtavat niin sanottuja massatapahtumia.

No, oliko siellä ihmisiä?

Olen esittänyt ihmismääristä eri yhteyksissä muun muassa tällaisia arvioita: Oli ihan hyvin. Ei kauheasti. Autopaikat ainakin olivat täynnä. Ehkä vähän enemmän kuin viime vuonna.