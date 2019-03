Kolumni: Olisiko Hippo-hiihdoista urheilun maksu-tv:n valtiksi?

Suomessa on urheilun maksu-tv:n parikymmenvuotisen historian aikana nähty monenlaista toimijaa monenlaisella kattauksella. Lähtökohtaisesti strategia on kuitenkin aina ollut sama: parasta, rahakkainta ja nimekkäintä urheilua maailman tai vähintään Suomen huipulta.

Nyt markkinoilla on signaaleja muutoksesta. Nelosen Ruutu+ on esittänyt tänä keväänä jääkiekon juniorisarjoja jopa alle 17-vuotiaista C-junioreista. Tällä ei pyritä houkuttelemaan massayleisöjä: esimerkiksi C-nuorten playoff-kamppailua HIFK–KalPa seurasi paikan päällä 81 katsojaa.

Samankaltaisen ratkaisun teki C More, joka tiedotti televisioivansa jalkapallon junioriturnauksen Helsinki cupin. C More välittää muun muassa suoraa kuvaa yhdeltä kentältä läpi turnauksen. Kun viimeksi olin Helsinki cupissa, ei kentän laidalla ollut edes 81 katsojaa.

Suuntaus on silti luonnollinen.

Yhtenäiskulttuuri murenee kaikkialla – myös urheilun seuraajien keskuudessa. Kun suuret massayleisöt ovat yhä vaikeampia tavoittaa, kannattaa kanavien haalia pieniä mutta sitoutuneita niche-yleisöjä. Esimerkiksi junnulätkällä saadaan asiakkaiksi sellaisia pelaajien isovanhempia, jotka eivät ole maksaneet television katsomisesta koskaan mitään. Lisäksi tuotanto voidaan tehdä halvalla. Tv-oikeudet ovat ilmaisia, yleisön odotukset kuvanlaadun suhteen maltilliset.

Seuraavaksi odotetaan, kuka myy ensimmäisenä Hippo-hiihtojen tv-lähetyksiä. Provisiopalkkion voi lähettää meikäläisen tilille.