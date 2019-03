Kolumni: Olutta Ridgeltä ja muita käännöskukkasia

Kirjoitin muutama viikko sitten Antenni-kolumnin käännöskukkasista. Positiivisen palautteen innostamana keräsin lukijoiden iloksi lisää suomentajien kömmähdyksiä.

Sons of Anarchy:

”Charming lads are on the way.” ”Mukavat pojat ovat tulossa.”

Kohtauksen tarkoitus oli kertoa, että Charmingin moottoripyöräjengiläiset – joita voi vain sarkastisessa mielessä kutsua mukaviksi – ovat tulossa.

Frasier:

”Maybe you should get a life” “Elinkautinen tekisi Teille hyvää.”

Kehotus koskee pikemminkin oman elämän kuin vankilatuomion hankkimista.

Huippumalli haussa:

”She looks kind of like a Paris Hilton wannabe.” ”Hän näyttää tänään haluavan Pariisiin Hilton-hotelliin”

Hotellin sijaan kisaaja toivoi näyttävänsä hotelliketjun perijätär Paris Hiltonilta.

Star Wars: The Force Awakens:

”The name is Finn and I’m in charge.” ”Nimi on suomalainen ja olen vastuussa.”

Tähtien Sodassa ei ole mukana suomalaisia vaan hahmo nimeltä FN-2187, jota kutsutaan Finniksi.

Kauniit ja rohkeat

”Where did you get that beer? –From the fridge.” ”Mistä sait oluen? – Ridgeltä”.

Olut löytyi kuitenkin jääkaapista (fridge) ei sarjan alfaurokselta.

Aina käännöskukkaset eivät toki johdu kääntäjästä. Esimerkiksi Tähtien Sodan käännösoikeuksien ympärillä leijuu sellainen salamyhkäisyyden verho, että kääntäjälle näytetään vain puhuvat päät. Kaikki muu kuvasta peitetään mustalla. Kääntäjä tietää, kuka puhuu, mutta voi vain arvailla mistä on kyse.