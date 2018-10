Kolumni: Pari suhdetta, häirintäpeliä ja urheilujorinoita

Voisiko joku kertoa minulle, mikä järki on seuraavassa. Meillä on eduskunta, josta valitaan enemmistöpohjainen hallitus. Sitten oppositio tekee välikysymyksen, vaikka on vähemmistönä. Tilanteessa, jossa viimeistään ryhmäkuri pitää huolen siitä, että enemmistöä ei oppositio voi äänestyksessä saada – muutoin kuin laskuvirheen seurauksena. Täh! Ei ihme, että ihmiset etääntyvät politiikasta, jos se on tällaista pelleilyä.

??? Kansanedustajat Satu Taiveaho ja Antti Kaikkonen eroavat? Taiveaholle selvisi, että Kaikkosen lempinimi ”Kanki” todellakin tarkoitti vain luonnetta.

Keski-Suomessa etsittiin urakoitsijaa tekemään Kirri–Tikkakoski-moottoritie. Voittiko tarjouskilpailun ehkä taho, joka tekee tien polkuhintaan?

??? Mikä selitys toimii suomalaishiihtäjien huonon menestyksen puolustajana? Se perinteinen.

Naimisissa olevan yritysjohtajan vaimo kertoi äskettäin Seiskalle, että hänen miehensä on ollut salasuhteessa iskelmätähti Kaija Koon kanssa viime helmikuusta (jos se on salasuhde, miten hän voi siitä tietää?). Ayway, nainen toivoo lehden haastattelussa nyt, että laulaja jättäisi hänen miehensä rauhaan (vaimon nimi ei ole Rauha). Samalla vaimo on kertonut, että kantapään kautta hän on oppinut, että parisuhteessa Koolla voi todellakin olla väliä.

??? Mitä ikkunanasettaja miettii ravintolassa? Pokia.

Valtiot ovat omituisia kommervärkkejä. Siinä, missä valtiot asettavat kansalaisilleen sääntöjä esimerkiksi tappamisen suhteen, niin valtio itse voi tappaa kenet haluaa. Tietenkin niin, että valtiota edustavat jotkin ihmiset, jotka niitä tappopäätöksiä tekevät. Saudi-Arabian tapaus osoittaa, että ihmishengellä ei ole väliä, kun valtiolliset intressit (lue: raha ja asekauppa) astuvat kuvaan. Saudi-Arabian vanhoillisuutta omassa tappocasessa kuvaa, että isku kohdistui printtimediaan, kun se oikea vihollinen vuoteessa on jo verkkomedia.

??? Uutistoimisto Reutersin mukaan sauditoimittaja Jamal Khashoggin surman takana on saudihovin entinen neuvonantaja ja prinssi Mohammed bin Salmanin oikea käsi Saud al-Qahtani? Tapahtuiko tässä nyt se, että vasen käsi ei tiennyt mitä oikea tekee, vai...?

Elokuvaohjaaja Tuukka Temonen tyrmistyi Jari Sarasvuo -elokuvansa yleisökadosta. Valmentaja-leffan on nähnyt vain muutama tuhat ihmistä. Temonen on julkisuudessa pohtinut sitä, miksi ei nähnyt kiinnostuksen puuttumista? Minäpä kerron. Ihminen, joka tekee leffoja, kuvittelee, että asiat menevät niin kuin elokuvissa.

??? Jyväskyläläinen pizzeria laajentaa ilmoituksensa mukaan kiinteistö- ja maabisnekseen? Soita ja tilaa...?

Ruotsalainen hiihto­tähti Per Elofsson kertoo olevansa sairauden jäljiltä niin huonossa kunnossa, että pääsee hädin tuskin vessaan. Tässä ei sinällään ole hiihtopiireissä mitään uutta. Sama on vaivannut jo pitkään niitä norjalaisia, joiden olisi pitänyt päästä vessaan antamaan dopingnäytettä.

??? Milloin sodassa seisottiin kovennettua? Silloin, kun jarru lakkasi vaikuttamasta.

Tiedättekö, miten vanhaksi ja hitaaksi käyneestä jääkiekkoilijasta pääsee nopeitten eroon? Hilataan pelipaita jäähallin kattoon, ja se on sitten siinä.

??? Mistä kertoo Suurajojen historia? Vanhoista ajoista.

Jääkiekosta, kuten osin myös muista palloilulajeista, on paljastunut useita häirintätapauksia. Kun on alettu selvittää, mistä oikein on kyse, selitys on löydetty. Viime vuosina on jääkiekossa korostettu häirintäpelin merkitystä.

??? Mitä selvisi, kun Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ryhtyi selvittämään häirintätapauksia Suomen ulkoministeriössä? Jukopliuta niitä on!