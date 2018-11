Kolumni: Pelimiehestä tuli mainosmies

Urheilua seuraan aika vähän, mutta Zlatan Ibrahimovic on toki nimenä tuttu. Tiedän, että hän on ruotsalainen jalkapalloilija, aika hyväkin ja menestynyt. Tästä syystä hän on kovan luokan globaali julkkis, jolla on arvokas henkilöbrändi.

Yhtään Zlatan Ibrahimovicin peliä en ole nähnyt, mutta mies tuntuu silti vanhalta tutulta. Kaupallisia tv-kanavia on mahdotonta katsoa ilman, että Zlatan esiintyisi jonkinlaisessa mainoksessa joka ilta. Mies on uransa ehtoopuolella päättänyt esiintyä mainoksissa oikein urakalla.

Muutaman sekunnin googlailulla selvisi, että Zlatan on mainostanut telkkarissa ainakin Volvoa, Samsungia, Nikea, Niveaa, Xboxia, vitamiinivettä, nettikasinoa ja lentoyhtiötä. Kiirettä on pitänyt.

Mainos-Zlatan on cool ja rohkea miehinen mies, joka pitää kovasti itsestään, mutta osaa myös nauraa itselleen. Siksi Zlatanin ilmiselvä omahyväisyys ei ole ärsyttävää. Itseironiaan kykenevä ihminen ei voi olla paha tyyppi.

Ainahan tunnetut urheilijat ovat mainoksia tehneet, mutta Zlatan on vienyt urakointinsa uudelle tasolle.

Zlatanin henkilöbrändi on vuokrattavissa (huomattavaa) rahallista korvausta vastaan. Zlatan ansaitsi viime vuonna 35 miljoonaa dollaria, ja hänen omaisuutensa arvo on 190 miljoonaan.

Zlatan on tänä vuonna pelannut Yhdysvalloissa LA Galaxyssä ansaiten kaudesta vaivaiset 1,4 miljoonaa dollaria. Joten ei ihme, että miehen pitää ahkeroida mainoksissa elantonsa eteen.