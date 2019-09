Kolumni: Podcast, jossa haastattelija haastattelee haastattelijoita ei ole lainkaan niin tylsä kuin miltä se kuulostaa

Ehkä tässä hehkuttamani podcast-sarja ei kiinnostele ihan kaikkia, mutta tällaiselle toimittajanretaleelle se on korva- ja aivokarkkia. Puhe on televisiosta tutun, nykyisin Tampereen yliopiston työelämäprofessorina työskentelevän Olli Seurin Avoin kysymys -podcasteista Yle Areenassa. Niissä hän haastattelee haastattelijoita haastattelemisesta. Eikä ole muuten ollenkaan niin tylsää, kuin luulet. Älä luule!

Vieraina pistäytyvät Maria Veitola, Reetta Räty, Vappu Kaarenoja, Seija Vaaherkumpu, Kaj Kunnas ja Ruben Stiller sekä vanhat legendat Unto Hämäläinen ja Rauli Virtanen. Jos olet journalisti tahi yhtään kiinnostunut journalismista, niin kuuntele. Ja etenkin kuuntele, ellet ole.

Viisikymmentä minuuttia kiireetöntä puhetta per jakso. Kiireetön puhe on turhan harvinaista, mutta se on aina tarpeellista.

Erityismaininnan ansaitsevat tietenkin herrat Virtanen ja Hämäläinen. Vaikka urheilutoimittajaksi päädyinkin, on kriisialuelegenda Rauli Virtanen ollut aina yksi ammatillisista esikuvistani. Ja jos mies on käynyt kaikissa maailman maissa, niin eihän se voi olla läpeensä paha.

Pitkän uran politiikan toimittajana tehnyt Unto Hämäläinen puolestaan kertoo, kuinka hän sai vahingossa Veikko Vennamon purskahtamaan itkuun eräässä haastattelussa eduskunnassa.

Ruben Stillerin rehellinen neuroottisuus on aina äärettömän söpöä. Ja toisin kuin taannoisissa Uutisvuodoissa, Reetta Räty paitsi puhuu mielenkiintoisia, myös kuulostaa jumalattoman hyvältä.