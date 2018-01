Kolumni: Sehän on nainen, aivan kamalaa! – Tollot scifinörttimiehet järkyttyivät seuraavasta Doctor Whosta

Nyt ovat maailmankirjat sekaisin, ovat olleet jo kuukauden. Brittiläisen science fiction -sarja Doctor Whon joulun erikoisjakson lopussa selvisi, että seuraava Tohtori olisi nainen. Samalla hetkellä nettiin ilmestyi joukko miehiä, jotka olivat järkyttyneitä. ”Eihän näin saa tehdä!” ”Lapsuuteni muistot menivät pilalle!” Ja vastaavaa.

Ensinnäkin, seuraava Doctor Whon Tohtori (hahmolla ei ole varsinaista nimeä) ei ole nainen. Seuraavaa Tohtoria esittää naisnäyttelijä, Jodie Whittaker. Tohtori on aina sama Tohtori, mutta välillä hänen on pakko vaihtaa ulkoista hahmoaan. Tämä on oleellinen osa sarjan mytologiaa.

Olisi järkevämpää ihmetellä todennäköisyyksiä sille, että vasta 13. Tohtori on ensimmäistä kertaa ulkomuodoltaan nainen. Jos ihmisen lapsuus menee jälkikäteen pilalle siitä, että suosikkisarjan päärooliin tulee nainen, näitä tyyppejä pitääkin ravistella.

Osa tolloista kysyy, että entäs jos James Bond olisi nainen? Olisiko sekin ok? Ei ole, koska James Bond on mies. Hahmo on ihminen, joskin fiktiivinen, ja mies. Tämä selviää Ian Flemingin romaaneista hyvin helposti. Elokuvat tulkitsevat kirjoja.

Jos James Bondia esittäisi nainen, se olisi väärin ja typerää sekä ihan eri juttu kuin Doctor Whon tapauksessa. Sen sijaan mikään ei estä keksimästä naispuolista salaista agenttia, joka joutuu bondimaisiin seikkailuihin. Nimeksi tulkoon Hermione Lake.

Usein tuntuu siltä, että fanittamisessa tärkeintä on inhota fanittamaansa ilmiötä. Kaikki tehdään aina väärin, ja vähäisetkin muutokset ovat liikaa. Muutosvastarintaa pitää sitten huudella kovaan ääneen netissä ja somessa kuin se olisi maailmanloppu.

Jos ette halua seurata Doctor Whota koska pääroolissa on nainen, jättäkää seuraamatta. Kukaan ei pakota. Vähän suhteellisuudentajua, pyydän, ja vähemmän sovinismia, kiitos.