Kolumni: Suoratoistopalvelu Disney+ tulee, minä sanon: "Ottakaa rahani, pyydän"

Suoratoistopalvelu Disney+ aloittaa USA:ssa 12. toukokuuta. Länsi-Eurooppaan palvelu tulee seuraavan puolen vuoden aikana.

Suurin ja tärkein kysymys kuuluu, mitä alkuperäistuotantoa Disney+:ssa nähdään? Oikeiden näyttelijöiden Star Wars -sarjasta The Mandalorin on kohuttu eniten ja syystä. Tapahtumat sijoittuvat aikaan Imperiumin romahtamisen jälkeen, ja sarja on katsottavissa heti lanseerauksessa.

Toinen Star Wars -tuotanto on toistaiseksi nimetön Cassian Andor -sarja. Elokuvasta Rogue One: A Star Wars Story tuttu vakoilija jatkaa seikkailuitaan.

High School Musical: The Musical: The Series kosiskelee teinejä. Luvassa on 10 jaksoa. Tapahtumat sijoittuvat East High -kouluun, alkuperäisen elokuvan tapaan.

Diary of a Female President kertoo kuubalais-amerikkalaisen 12-vuotiaan tytön matkasta Yhdysvaltain presidentiksi.

Marvel on taatusti Disney+n suurimpia vetonauloja. Nimi The Falcon and The Winter Soldier kertoo kohderyhmälle, mistä on kysymys. Myös Loki-sarja on tekeillä. Tom Hiddleston jatkaa nimiroolissa. Ehtaa Marvelia on myös WandaVision.

Forky Asks a Question on animaatiosarja, jossa seikkailee Toy Story 4:sta tuttu muovihaarukkahahmo. Kokeellinen antologiasarja SparkShorts on sekin Pixar-tuotantoa. Monsters at Workia on inspiroinut elokuva Monsterit Oy sekä sen hahmot.

Tässä oli vain muutama esimerkki Disney+:n tulevasta ohjelmistosta. Ottakaa rahani, pyydän.