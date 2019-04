Kolumni: Tässä tulee totuus Michael Jacksonista

Tänään Docventures-sarjassa nähdään kaksiosainen kohudokumentti Leaving Neverland. Siltä varalta, että olet asunut Kuussa viime aikoina, kerrottakoon, että kyseisessä dokumentissa kaksi miestä kertoo olleensa lapsina Michael Jacksonin seksuaalisen hyväksikäytön kohteina.

Aihe on herkkä ja vakava. Taikasanat tässä on ”Michael Jackson”. Supertähti ja erikoinen persoona, ”Peter Pan”, jolla on muutoin puhtoinen imago. Mies eli omituista elämää ja vaihtoi elämänsä aikana ulkonäköään ja väriään.

Michael Jackson on hyvin lähellä taruolentoa. Se että hän olisi pedofiili, on melkein sama, kuin että Joulupukki paljastuisi pedofiiliksi.

Moni on kysynyt, mikä on totuus? Koulukuntia on lähinnä kaksi. Toisen mielestä Jackson on taatusti syyllinen, sairas pervo. Fanit ovat aivan yhtä varmoja siitä, että Jackson on syytön.

Kumpikin osapuoli käyttää kieltä väärin. He eivät olleet paikalla ja ovat tehneet johtopäätöksensä saman mediatiedon perusteella. Joten oikeasti kumpikaan osapuoli ei voi olla varma mistään. He tekevät vain arvailuita sen perusteella, mikä olisi itselle ”kivempi” tai ”jännempi” juttu.

Monissa paikoissa Michael Jacksonin musiikki on pistetty soittokieltoon. Itse en ymmärrä tätä logiikkaa – ja toisaalta ymmärrän. Vaikkapa Thriller ja Beat It ovat yhä upeita biisejä.

Niitä kuunnellessa ajatukset nykyään kuitenkin menevät aivan muualle kuin musiikkiin.