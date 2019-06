Kolumni: Television tiiliskivet on hieno radio-ohjelma

Television tiiliskivet on kummallisen hieno radio-ohjelmasarja. Se on kuin luotu meikäläisille, joille istuminen paikoillaan television ääressä on mahdoton tehtävä. Mahdoton tehtävä potenssiin kaksi on sitten kokonaisen tv-sarjan seuraaminen. Mutta radio tuo pelastuksen tähänkin pulmaan.

Television tiiliskivien vanhoja juonikuvauksia ja sarjan näyttelijöiden sekä idean syväanalyyseja on Areenassa 55, ja tänä kesänä radioidaan sarjassa kymmenen J.P. Pulkkisen kuratoimaa uutta osaa.

Huomenna kuullaan toisena lähetyksenä Radio Ykkösessä kello 10 jakso Press – vallan vahtikoirat. Vieraana ja Pulkkisen keskustelukumppanina on toimittaja Marko Junkkari Helsingin Sanomista.

Maanantain ensilähetyksessä samalla kanavalla, myös kello 10, puhutaan ruotsalaisesta minisarjasta Päivät, joina kukat kukkivat.

Olen kuunnellut Areenan kautta sarjan aiempia jaksoja vanhimmista alkaen. Legendaarisimmista on sarjan rakentaminenkin ollut helpointa aloittaa: Mennyt maailma, Mullan alla, South Park, Frendit.

Frendeihin tutustumiselta tuskin yksikään tyttölasten äiti on välttynyt, vaikkei itse olisi aktiivinen ikinuoren kaveriporukan seuraaja. Tiiliskivistä opin, miten tarkkaan henkilöhahmot on luotu ja kuinka paljon syvällisyyttä päällisin puolin kohellukselta näyttävään juoneen sisältyy.

Olkoon sarja esimerkkinä siitä, että mikään supersuosittu, olipa sitten kirja tai tv-ohjelma, ei pääse asemaansa vahingossa eikä ilman omia ansioitaan.

Eikä kyllä radiosarjakaan.