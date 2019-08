Kolumni: Television visailun hypnoottinen merihevoskaruselli

Koululaisten viimeinen lomaviikko menossa ja työläisellä vapaapäivä sorvin äärestä. Loikoilemme teinin kanssa maakuuhuoneen sängyllä ja juttelemme niitä näitä. Keskustelu ei tällä kertaa käsittele kvanttifysiikkaa vaan lähinnä sitä, mitä hankintoja teinin on pakko tehdä ennen koulun alkua.

Telkkari on unohtunut päälle ja siellä on menossa iltapäivän ratoksi tiedäjavoita-visailu. Ruudussa pyörii skitsofreeninen jono merihevosia. Kilpailijan täytyy tunnistaa yksilö, joka poikkeaa sadoista muista hevosista. Nuori nainen, joka on pukeutunut koleaan kesäkeliin nähden aivan liian kepeästi, houkuttelee soittamaan alla näkyvään numeroon ja osallistumaan kisaan.

Merihevoskarusellissa on jotain hypnoottista. Jäämme kumpikin tuijottamaan luuppimaisesti eteneviä rivistöjä. Ahaa-elämys iskee yhtä aikaa.

– Kato äiti, se on D 26.

Samalla hetkellä ruudun nuori neitonen kehottaa osallistumaan 1 200 euron jättipottiarvontaan. Voittosummaan nähden puhelun hinta 1,95 euroa plus paikallispuhelumaksu tuntuu syntisen halvalta.

Ei kun soittamaan. Langan päässä lapsen ääni kysyy. ”Onko Vesa Keskinen näyttelijä vai ei? Jos vastaat kyllä, paina kaksi. Jos vastaat ei, paina yksi”. Helppoa, mutta onnistun kuitenkin vastaamaan väärin ja ystävällinen miesääni sanoo: ”Voit jatkaa kilpailemista soittamalla uudestaan”.

Neljännen soittokerran jälkeen luovutan. Jättipotin voittaa Kirsi Pohjanmaalta.

Että kivat sinne, olisi se raha tännekin kelvannut.