Kolumni: Tositelkkari voi olla hengenvaarallista – ihmisille pitäisi tehdä selväksi, mitä omana itsenä esiintyminen tv:ssä tarkoittaa

Britannian hallitus on asettanut työryhmän tutkimaan sitä, miten tosi-tv-sarjoihin osallistuvia ihmisiä autetaan jälkikäteen, jos mitenkään. Britanniassa on viime aikoina tapahtunut parikin itsemurhaa, jotka on tehty reality-telkkariin osallistumisen jälkeen.

Kohutuin tapauksista liittyy törkykeskusteluohjelmaan The Jeremy Kyle Show. Ohjelmassa oli pariskunta, jonka vaimo epäili miestään pettäjäksi. Uskollisuuttaan vannonut mies liitettiin valheenpaljastuskoneeseen, joka väitti siipan valehtelevan. Hieman myöhemmin mies tappoi itsensä.

Ohjelmaa ei oltu ehditty vielä lähettää. 14 vuotta ITV-kanavalla pyörinyt sarja päätettiin lopettaa. Itsemurhaan on päätynyt myös kaksi Love Islandin osallistujaa.

Emme tietenkään voi varmasti tietää, liittyvätkö nämä traagiset tapahtumat millään tavalla tositelkkariin. Mutta selvää kuitenkin on, että ihmisille pitäisi tehdä selväksi, mitä omana itsenä esiintyminen tv:ssä tarkoittaa.

Taviksesta tulee kuuluisuus kertaheitolla. Sinusta tehdään roisto tai sankari sen mukaan, mikä on dramaattisesti kiinnostavampaa. Ihmisille syntyy sinusta tietty mielikuva, joka ei välttämättä vastaa todellisuutta. Eikä se todellisuuskaan aina kaunis ole, kun se leviää julkisuuteen.

Tietenkin voidaan kysyä, että eivätkö ihmiset tosiaan tienneet, mihin he vapaaehtoisesti ryhtyivät? Eivät välttämättä, eivät ehkä tulleet asiaa ajatelleeksikaan. Julkisuus on julma rakastaja.