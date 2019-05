Kolumni: Tv-sarjojen jaksot ovat lyhentyneet – ja se johtuu viraalivideoista

Otetaan esimerkeiksi tuoreet Netflix-sarjat Bonding ja Special. Niiden sisältö ja laatu eivät nyt ole oleellisia. Tarkoitan sarjojen jaksojen pituuksia. Bondingissa ne ovat 13–15 minuuttia ja Specialissa 12–17 minuuttia. Suunnilleen sama pätee myös sketsisarjaan I Think You Should Leave. Sen jaksot kestävät 16–18 minuuttia kappale.

Ilmiöstä hyvä esimerkki on myös animoitu scifi-antologiasarja Love Death + Robots. Sarjan lyhin jakso kestää kuusi minuuttia, pisin kuusitoista.

Aiemmin lyhyen sarjan yksittäinen jakso kesti yleensä 21–22 minuuttia. Näin siksi, että yhdessä mainosten kanssa tuolloin täyttyy puolen tunnin ongelmapaikka. Suoratoistopalveluissa mainoksia tai lähetysaikoja ei ole.

Jopa alle vartin pituinen tv-sarjan jakso kuulosti omasta mielestäni kumman lyhyeltä. Kunnes Bondingia ja Specialia seuratessa tajusin homman jujun. Lyhyt jakso mahtuu elämään helpommin kuin vaikkapa 40-minuuttinen.

Itselläni ei ole vapaa-ajasta pulaa, mutta monella muulla on. Tv-sarjaan sitoutuminen on melkoinen aikasyöppö.

Varsinkin kun vapaa-ajastamme kilpailee niin moni muukin asia. Käydäkö Facessa vai Flixissä, kas siinäpä pulma.

Jaksojen lyhentyminen johtuu myös viraalivideoista. Ne harvoin ovat muutamaan minuuttia pidempiä. En usko, että keskittymiskykymme on heikentynyt. Kiire vain on lisääntynyt ja kärsivällisyys heikentynyt. Jos se ei nappaa heti, se ei nappaa laisinkaan.