Kolumni: Työpäivän jälkeisen Frasierin lumo

Yksi televisionkulutuksen kansainvälinen trendi on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle. Sitä voidaan kutsua vaikkapa ”hyvän mielen kulutukseksi”.

Isot suoratoistopalvelut (Netflix, HBO, Amazon Prime, Hulu) esittelevät julkisuudessa mielellään kalliita, palkittuja, kunnianhimoisia ja ajattelemaan haastavia alkuperäissarjoja tai -elokuviaan. Mutta mitä kaikkein isoimmat massat suoratoistopalveluista katsovat?

Vanhoja ja viihdyttäviä sitcom-sarjoja: muun muassa Frendejä, Gilmoren tyttöjä, Frasieria, Seinfeldia, How I Met Your Motheria ja Rillejä huurussa. Tarkkoja tilastoja on mahdoton saada, mutta sama havainto toistuu useiden tv-alan tutkijoiden ja analyytikkojen kommenteissa. Maailmassa tehdään kokeilevampaa ja monipuolisempaa televisiota kuin koskaan, mutta ihmiset kuluttavat mieluiten kivoista tyypeistä kertovaa kevyttä viihdettä. Ohjelmia, jotka he ovat katsoneet. Ohjelmia, joissa katsoja voi luottaa, että kaikille käy lopulta hyvin.

Ilmiötä on selitetty nostalgialla, sukupolvikokemuksilla ja ohjelmien laadulla.

Vaan kenties hyvän mielen katselun merkittävin menestystekijä tulee ohjelmien ulkopuolelta: muusta elämästä ja mediaympäristöstä.

Jos esimerkiksi työelämä on hektistä, vaativaa ja stressaavaa, ei katsoja jaksa aina pinnistellä aivojaan television ääressä. Itsekin haluan toisinaan sukeltaa omaan ”hyvän mielen kuplaani”, jossa ei ole tilaa romanttisten komedioiden pikkukommelluksia suuremmille ongelmille.