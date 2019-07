Kolumni: Vahinkolaukaus vai suomalaista mustaa huumoria

Katsoin lentokoneessa Idris Elban tähdittämää elokuvaa, jossa pienkone tipahtaa keskelle autiota vuoristoa. Tuonkaltaisia elokuvia ei tietysti pitäisi koneessa katsoa laisinkaan ja outoa edes, että Finnair moisen oli tarjontaansa ottanut. En kuitenkaan kyennyt vastustamaan Elbaa, joten sukelsin Vuori välissämme -elokuvan (The Mountain Between Us, 2017) pariin.

Elokuva ei ollut kovin kaksinen Elbasta ja tämän vastanäyttelijästä Kate Winsletistä huolimatta. Ihan katsottava, mutta ei kaksinen. Lumeen tottuneesta suomalaisesta parin selviytyminen kylmässä oli paikoin niin alkeellista ja kummallista, että se vei huomion itse juonesta. Hämmästelin myös muun muassa sitä, kuinka kovassa pakkasessa, ylhäällä vuoristossa, lumen ja jään keskellä, vuorilammen jää voi pettää yhtäkkiä alta.

Mutta palataanpa asiaan. Tarkoitukseni ei ollut lähteä arvioimaan elokuvaa vaan takertua täysin ulkoelokuvallisiin tekijöihin. Nimittäin sen lisäksi, että on oikeasti hullua katsoa lentoturmaa käsittelevää elokuvaa yläilmoissa, toi Finnair katsojakokemukseen mahtavan lisämausteen. Näyttöihin ilmestyi tasaisin väliajoin lentoyhtiön nimi ja pariin kertaan teksti osui varsin autenttisesti taivaalta tipahtaneen koneen kylkeen.

Jälkikäteen jäi harmittamaan, etten tullut ottaneeksi kuvaa näytöstä. Olisi ollut nimittäin kiva laittaa Finskille kuvallinen kysymys, että ”onko tämä mustaa huumoria, kohtalon uhmaamista vai silkka vahinko”.