Kolumni: Veneessä seisominen ja paras ensimmäinen lettu – Tässä ehdotuksia uusiksi kesälajeiksi

Suomessa tunnetusti on kilpailtu monissa veikeissä kesälajeissa. Ensimmäisinä tulevat mieleen eukonkanto, sankohiipiminen, ilmakitarointi, kännykänheitto ja suosähly.

On ollut myös kehonrummutus, koirille lässyttäminen ja chilinsyönti. Onpa ollut myös sääskentappo.

Ensi kesänä taatusti kuullaan jälleen uusista huveista. Suomalainen luonne vaatii.

Edessä on koko pitkä talvi aikaa kehitellä seuraavan suven hittejä. Itselleni on jo tullut muutama ajatus. Saisikohan näitä ideoita kaupaksi tapahtumajärjestäjille? Vai joko nämä on keksitty?

Juhannuskokon polttaminen. Kilpailijoille jaetaan yhtäläinen määrä poltettavaa materiaalia ja samanlaiset sytytysvälineet. Kukin saa tehdä omannäköisensä kokon, ja tarkoitus on saada se palamaan tiettyyn pisteeseen mahdollisimman rivakasti. Kun tulet on tehty, palamiseen ei saa enää puuttua.

Paras ensimmäinen lettu. Kilpailijat valmistavat taikinan ja kuumentavat muurikan itsenäisesti. Tuomaristo arvostelee kultakin kokilta sen ensimmäisen räiskäleen.

Uimapuvun vaihtaminen pyyhkeen suojissa päälle ja pois. Välissä kastaudutaan. Nopeuskilpailu, vaatetus vakioitu. Mahdollisesta vilahduksesta seuraa sakkokierros (pyyhe mukaan).

Kokkaaminen mökille saapuneille yllätysvieraille. Kukin kilpailija saa eteensä kesäkeittiön ja jääkaapin, jonka sisältö on aluksi arvoitus.

Veneessä seisominen. Idea voi kaatua vastuuttomuuteensa, mutta kaikkihan sitä lajia ovat halunneet kokeilla. Nyt siihen järjestettäisiin turvalliset puitteet.

Palapelin kokoaminen. Kuka kesyttää tuhannen palan palapelin nopeiten?

Sateisen kesän sattuessa tässä on potentiaalia jopa televisiolajiksi.