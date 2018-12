Kolumni: Vuosikymmen suurta seurakuntaa

Tasan 10 vuotta sitten Jyväskylän seudulla elettiin historiallisia hetkiä. Jyväskylän kaupungin, maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan yhdistyminen uudeksi Jyväskylän kaupungiksi oli toteutumassa vuoden 2009 alussa.

Myös kolmen silloisen seurakunnan tuli muodostaa uusi yhteinen organisaatio. Syntyi 100 000 jäsenen seurakunta, joka koostuu yhdeksästä alueellisesta yhteisöstä, alueseurakunnasta.

Vaikka päätökset seurakuntien yhdistymisestä ja uudesta organisaatiosta tehtiin jotakuinkin yksimielisesti, ei yhdistymisprosessi tietenkään ollut ongelmaton. Tällä hetkellä voimme puhua seurakuntien yhdistymiskivuista jo menneessä aikamuodossa, mutta tietenkin voi nähdä joidenkin yhä ajankohtaisten haasteiden olevan perintöä edelliseltä vuosikymmeneltä ja aiemmilta seurakunnilta.

Eniten eripuraa ja kansalaiskeskusteluakin synnyttänyt haaste on eittämättä ollut Jyväskylän seurakunnan kiinteistökanta. Heti uuden seurakunnan aloitusvuonna käynnistettiin kiinteistöstrategian laatiminen, jossa tavoitteeksi asetettiin kiinteistöjen määrän vähentäminen noin neljänneksellä.

Tehtävänä ei ole ollut vain neliöiden vähentäminen vaan samalla myös merkittävien rakennushankkeiden toteuttaminen seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi sisäilmaltaan kelvollisissa ja muutenkin tarkoituksenmukaisissa rakennuksissa eri puolilla laajaa seurakuntaa.

Viivästyneiden tai toteutumattomien aikeiden ohella olisi muistettava myös lukuisat myötätuulessa toteutuneet hankkeet. Kuokkalan kirkon valmistumisen lisäksi Korpilahden kirkkoon tehtiin mittava peruskorjaus. Säynätsalolaiset ja korpilahtelaiset ovat saaneet uudet seurakuntatalot ja laajat peruskorjaukset on tehty Kortepohjassa ja Palokassa. Sepän kauppakeskukseen tehtiin aivan uuden tyyppinen toimitila. Näihin on investoitu lähes 30 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan menneet 10 vuotta ovat merkinneet kirkossa – muuallakin kuin Jyväskylässä – suurta murrosta. Vuodesta 2010 lähtien kirkosta eroamisluvut ovat olleet historiallisen suuria, joskin liittyjien määräkin on ollut suuri.

Jäsenmäärä on pienentynyt vuosikymmenessä noin viidellätuhannella. Tämä on heijastunut talouteenkin ja sen myötä henkilöstön määrään. Jyväskylän seurakunnan on pitänyt vähentää aloitusvuoden runsaasta 300 työntekijästä noin 13%. Talous on kuitenkin määrätietoisin ratkaisuin saatu pidettyä tasapainossa.

Tulevien vuosien haasteet eivät varmasti ole vain Jyväskylän omia haasteita vaan kirkon yhteisiä. Entistäkin tärkeämpää on seurakuntien välinen yhteistyö niin Jyväskylän seudulla kuin koko Keski-Suomen alueella.

Seurakunnille on menneinä aikoina muodostunut vahva palveluja tuottavan julkisyhteisön rooli. Jatkossa on otettava lisää askeleita kohti kansalaisjärjestöjen paljolti vapaaehtoisten vastuunkantajien varaan rakentuvia toimintamalleja.

Kirkon tutkimuskeskuksen hiljattain tekemän, 500 jyväskyläläisen puhelinhaastatteluun perustuvan tutkimuksen mukaan 61% kaupunkilaisista näkee seurakunnan myönteisessä valossa ja vain 2% kielteisessä. Jopa 71% vastaa, että viimeisin kokemus seurakunnasta on ollut myönteinen. Joulunajan toiminta täyttyvine kirkkoineen osaltaan kertoo seurakuntien positiivisesta asemasta ihmisten elämässä.

Kymppisynttäreitään viettävän Jyväskylän seurakunnan voi siis kaikista haasteista huolimatta arvioida olevan hyvin vireän ja tulevaisuuteen luottavaisesti katsovan yhteisön.

Tämä luottamus ei kylläkään perustu ensisijaisesti talouden tasapainoon tai kauniisiin temppeleihimme vaan siihen sanomaan, joka sai alkunsa Betlehemin tallissa ja alkoi sanoilla: ”Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille suuren ilosanoman, teille on syntynyt Vapahtaja.”

