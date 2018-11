Kolumni: Yhdysvaltain presidentti on usein nainen

Kun Barack Obamasta tuli Yhdysvaltain ensimmäinen mustaihoinen presidentti, tehtiin historiaa. Tähän meidät oli henkisesti valmistellut lukuisat elokuvat ja tv-sarjat, joissa USA:ta johtaa tummahipiäinen mies.

Myös naispresidentti vapaan maailman johtajana on viihteessä vanha juttu. Ei mennä nyt 2000-lukua kauemmaksi.

– Veep (2012–). Julia Louis-Dreyfus esittää presidentti Selina Meyeriä, joka tosin on aluksi varapresidentti. Siitä tulee sarjan nimikin: Veep eli vice president.

– House of Cards (2013–2018). Kun umpikiero presidentti Frank Underwood (Kevin Spacey) joutuu eromaan, viran saa hänen vaimonsa Claire (Robin Wright).

– Tv-sarjassa Supergirl (2015) USA:n presidenttiä esittää Linda Carter. Hän näytteli Wonder Womania 1970-luvun sarjassa.

– Suurelta osin suomalaisvoimin tehdyssä scifi-komediassa Iron Sky (2012) Yhdysvaltain presidenttiä esittää kovasti Sarah Palinia muistuttava Stephanie Paul.

– Simpsoneiden (1989–) jaksossa Bart to the Future (2000) Bart matkaa 30 vuotta tulevaisuuteen. Siellä maata johtaa hänen siskonsa Lisa, joka on ylpeä ollessaan ensimmäinen ”heteroseksuaalinen naispresidentti”. Lisa perii budjettikriisin edeltäjältään Donald Trumpilta.

– Tv-sarjassa Rouva presidentti (Commander in Chief, 2005–2006) presidenttiä esittää Geena Davis. MacKenzie Allenista tulee ensimmäinen naispresidentti, kun edeltäjä yllättäen kuolee.

– Sarjassa Prison Break (2005–2009) presidentiksi nousee Caroline Reynolds (Patricia Wettig), joka järjesti edeltäjänsä salamurhan.

– Sarjassa Isänmaan puolesta (Homeland, 2011–) Yhdysvaltoja johtaa Elizabeth Keane (Elizabeth Marvel).

– Sarjassa Quantico (2015–2018) Claire Haasista (Marcia Cross) tulee presidentti, kun edeltäjä joutuu eroamaan.

– Elokuvassa Independence Day: Resurgence (2016) Elizabeth Landford (Sela Ward) on Yhdysvaltain 45. presidentti ja ensimmäinen nainen virassa.