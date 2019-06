Kolumni: Yhteiskuvassa Michael Douglasin kanssa varikolla

Elämä missä vain seurassa riippuu lähtökohtaisesti sitä tarkastelevan henkilön omista taustoista, asenteista ja arvoista. Kaikilla meillä onkin oma suhteutumistapamme esimerkiksi julkisuuden henkilöihin. Itse olen ollut tekemisissä paljon kansainvälistenkin julkkisten kanssa viimeisten 12 vuoden aikana, enimmäkseen siksi, että miesystävälläni Mika Salolla on niin paljon julkkistuttuja.

Aina tuleekin vastaan joku tunnistettava tyyppi esimerkiksi lentokentällä tai formulakisassa. Viimeksi kun lensimme Bakusta Istanbulin kautta Helsinkiin, rallin moninkertainen maailmanmestari Carlos Sainz lyöttäytyi seuraamme, ettei eksyisi uudella, jättimäisellä Istanbulin kentällä.

On vain osattava mukautua näihin tilanteisiin ja kohdeltava julkisuuden henkilöä kuten ketä tahansa. Eikä siinä kyllä useimmiten edes ehdi asiaa miettiä kun tilannetta tulee toisen perään.

Ihmisen julkisuuskuva vaikuttaa asenteeseeni ennen kuin tutustun kyseiseen henkilöön. Ujo olo saattaakin olla jossakin seurassa. Monesti on kuitenkin mukava huomata, ettei niin sanottu superjulkkis olekaan jalat irti maanpinnasta. Toki niitäkin löytyy, jotka vaikuttavat kulkevan nokka pystyssä ja käyttäytyvän koppavasti muita kohtaan.

Paljon formulakisoissa olleena olen nähnyt maailmantähtiä, näyttelijöitä ja laulajia, jotka ovat siis olleet kisoissa jonkin formulatallin vieraana. Aiemmin en kehdannut mennä pyytämään ketään yhteiskuvaan, vaikka samassa ruokapöydässä istuttiinkin ja yhteisiä tuttuja oli mukana. Sitten aloin ajatella, että kunhan on kohtelias ja toisen yksityisyyttä arvostava, ei siinä ole mitään pahaa. Sehän on kuitenkin myös kunnia julkkikselle, että on faneja.

Kerran Austinin GP:ssä Yhdysvalloissa huomasin varikolla näyttelijä Michael Douglasin. Kävin ystävällisesti kysymässä häneltä, josko hän voisi tulla kanssani yhteiskuvaan. Ja kyllähän se onnistui. Hän oli oikein ystävällinen ja hymyileväinen. Kerroin, että oli hauska tavata ja hän jatkoi vierailuaan varikolla teini-ikäisten tyttärensä ja poikansa kanssa.

Myös tarina jatkui. Vasta kuvaussessiomme jälkeen kyseisen superjulkkiksen isäntänä olleen F1-tiimin henkilökunta uskaltautui kysymään Michaelia yhteiskuvaan. Eräs mukana ollut, vaatealalla työskentelevä ystävämme totesikin, että ¨kas, suomalainen blondi siinä avasi ketsuppipullon¨.

Sittemmin olen tavannut formulakisoissa muun muassa Cameron Diazin, Owen Wilsonin, Tommy Hilfingerin, Gordon Ramsayn ja Matt LeBlancin. Muun muassa.

Formulavarikolla näkee melko paljon suomalaisia ihan jo siksi, että usealla kuljettajalla on suomalainen fysio, joka auttaa kisaan valmentautumisessa – sekä fyysisesti että henkisesti. Kuskeista Sebastian Vettel myös puhuu jonkin verran suomea. Tai siis lähinnä huutelee suomeksi.. Hänen entinen kuntovalmentajansa, Krista Pärmäkosken mies Tomi on opettanut Vettelille suomen alkeet.

Kun Mika on kisassa tuomarin tehtävissä, hänellä ei ole paljonkaan vapaa-aikaa varikolla. Minun täytyy samaan aikaan vähän katsoa, mihin on soveliasta lyöttäytyä juttelemaan, ettei vaikuta kenenkään suosimiselta. On ollut hauska nähdä, miten tuomarin asema vaikuttaa tiimien asenteeseen: auktoriteetille ei auota päätä, vaan ollaan hyvää pataa.

Entinen F1-tähti, kanadalainen Jacques Villeneuve näkyy olevan joka kisassa tekemässä tv-lähetystä jollekin kanavalle. Hän on Mikan vanha ystävä, joten pojat vaihtavat aina kuulumisia ja vitsailevat keskenään. Ja nämä jutut eivät koskaan liity millään tavalla kilpa-autoiluun. Viimeksi pojat suunnittelivat mahdollista yhteistä tv-tuotantoa...

Kirjoittaja on Jyväskylästä kotoisin oleva, Helsingissä viestinnän alalla työskentelevä tradenomi, jolla on treenivaateyritys.