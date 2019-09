Kolumni: Yle on ajamassa maakuntaradioita alas – "Viisastutte vain, kun kuulette muidenkin alueiden asioista"

Radio Suomen kuuntelijat ovat totutelleet jo kotvan siihen, että maakuntien radioista on enää heppoinen häivähdys jäljellä. Maakuntaradiothan sellaisinaan hävitettiin jo aikaisemmin, kun kanavien nimistä poistettiin maakunnan nimi ja tilalle otettiin keskuskaupungin nimi.

Maakunnallisia ohjelmia on nitistetty rajusti, ja aamulähetystä lukuun ottamatta ne on korvattu valtakunnallisilla ja alueellisilla lähetyksillä. Jos Ylen verkkosivuilta katsoo, voisi luulla ihan muuta, mutta ei kannatakaan luulla vaan kuulla.

Alueellisten radiolähetysten pohjaksi on pantu kimppaan useampi maakunta. Maakunnat ovat tasa-arvoisia, mutta käytäntö on jo osoittanut, että yksi niistä on aina tasa-arvoisempi kuin toiset. Taustalla on eri maakuntien erilainen painoarvo, ja sen taustalla taas muun muassa aluepolitiikka. Kyse on myös siitä, missä pomot istuvat.

On pelkästään inhimillistä, että oman seudun asiat tuntuvat tärkeämmiltä ja isommilta ja paremmin jutunväärteiltä.

Ylen pääjohtaja sanoi kesemmällä kysyttäessä paikallisen aineiston rajusta vähentämisestä jotensakin ylimielisesti, että viisastutte vain, kun kuulette muidenkin alueiden asioista. Siinä on asennetta!

Maakuntaradioita ollaankin selvästi ajamassa alas. Kun paikallinen ohjelma vedetään tarpeeksi vähäiseksi, päästään sanomaan, ettei kanava kiinnosta, joten sitä ei tarvita.