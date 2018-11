Konkarit kylässä: CatCat, Danny ja Arja Koriseva – katso tästä viikon keikat Jyväskylässä

Lumiukko palaa Jyväskylä Sinfonian ohjelmistoon. Perinteinen joulunajan animaatio nähdään ja kuullaan tiistaina ja keskiviikkona elävän musiikin säestyksellä. Tunnussävelmän Walking in the Air esittävät Onni-Tapani Koskela ja Mark Lak Jyväskylän poikakuorosta.

Paviljongissa puolestaan käydään Muumilaaksoon Benny Törnroosin johdolla.

Perjantaina 30.11.

Escape: Sauce, DJ Ulrika, DJ Aladdin.

Harry’s: Salmela duo.

Juoma: Kake Karisson, Skeema.

Katse: Kuolemanlaakso, Messiah Paratroops, DJ LTTL.

Kivistön työväentalo: Teuvo Oinas & Kiintotähti.

Local Culture Hostel & Café: Herra Pietiläinen & Lempeät Keinot.

London: Telaketju.

Lutakko: Maailmanloppu, Rue Morgue, Sister Disaster.

Musta Kynnys: Partasen Pörina ja Pauke.

Ohrantähkä: Raikut lavalla.

Poppari: Vibravox.

Revolution: Fouding Neverland.

Siltasali: Loisto-konserttisarja: Iina Keski-Lusa, Vilma Kivimäki.

Veturitallit: Punk Fest at Veturitallit.

Lauantaina 1.12.

Harry’s: Salmela duo.

Ilokivi: Hardcore Revolution.

Juoma: CatCat (kuvassa).

Katse: Men in the Box plays Alice in Chains.

Korpilahden kirkko: Arja Korisevan joulukonsertti.

Kuokkalan kirkko: JP Leppäluoto: Joulurauhaa-konsertti.

London: Phil Harmonic.

Lutakko: Kotiteollisuus, Atk.

Paviljonki: PikkujouluCircus: Lauri tähkä, Anna Puu, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

Poppari: Tomi Leino Trio.

Radio Café: Kahden Tähden Duo.

Sherwood: Kake Karisson.

Tikkakosken kirkko: Jouluinen musiikki-ilta.

Yliopiston M-rakennus: Puhkupillit: Elokuvamusiikin konsertti.

Ylä-Ruth: U.Pasanen Band feat. Hannu Helama.

Sunnuntaina 2.12.

Helluntaiseurakunta: Joulumusiikkia.

Kivistön työväentalo: Quattro & Kalle Jussila.

Palokan Pelimannitalo: Karin Parhaat.

Paviljonki: Benny Törnroos ja Muumit, Danny.

Taulumäen kirkko: Kamarikuoro Valo ja Oulun Kamariorkesteri: Händel Messias -oratorio.

Maanantaina 3.12.

Kaupunginkirkko: Lapsen Ääni -kuoro, joululauluja.

Kuokkalan kirkko: Jyväskylän naislaulajat: Joulun ihme.

Kivistön työväentalo: Kestävät.

Siltasali: Loisto-konserttisarja: Ruusu Saksio, Aya Brinkmann.

Taulumäen kirkko: Kohti joulua -konsertti.

Tiistaina 4.12.

Kaupunginteatteri: Jyväskylä Sinfonia: Lumiukko.

Keljon Tapiola: Astra.

Kuokkalan kirkko: Gradian musiikin opiskelijat: Joulukonsertti.

Local Culture Hostel & Café: SoulKemia afterwork: DJ Soul Valpio, DJ Megamasa.

Lutakko: Vola-bändipajan päättökeikka.

Poppari: Musta Nasa; Markus Snellmannin b-tutkinto.

Puuppolan koulu: Kauneimmat joululaulut.

Taulumäen kirkko: Voice-kuoro.

Vaajakosken kirkko: Kansalaisopiston soittajaiset.

Keskiviikkona 5.12.

Freetime: Lost Society.

Hannikaissali: Kamarikuoro Cantinovum: Suomalaisen musiikin konsertti.

Ilokivi: Sumuposauttaja.

Juoma: Duo Figures.

Kaupunginkirkko: Joulun sävel.

Kaupunginteatteri: Jyväskylä Sinfonia: Lumiukko.

Kuokkalan kartano: Taistellen puolesta maas -konsertti.

London: Buusti.

Myöhä: Otto Kuparinen.

Ohrantähkä: Janne Tulkki.

Poppari: Tuomo Dahlblom band.

Taulumäen kirkko: Tomi Metsäketo ja Jyväskylän Poikakuoro Sirkat: Joulukonsertti.

Torstaina 6.12.

Kuokkalan kirkko: Lauluja matkan varrelta.

Poppari: The Dick Hawks.

Listaus perustuu keikkapaikkojen kotisivuillaan ilmoittamiin tietoihin. Jos tapahtumasi puuttuu, ota yhteys: riikka.mahlamaki-kaistinen@keskisuomalainen.fi.