Konnevedellä lapsuuskesiään viettänyt kokki Pipsa Hurmerinta laittaa uuden vaihteen silmään

Viimeiset pari vuotta ovat olleet kokki Pipsa Hurmerinnalle, 40, yhtä hurlumheitä. Televisio-ohjelmat, kirjat, kokkauskeikat ja erilaiset edustustehtävät ovat pitäneet naisen jatkuvassa liikkeessä. Hurmerinta myöntää nauttineensa monenkirjavista työtehtävistä, mutta nyt on aika pysähtyä.

– Havahduin tuossa joulukuun kynnyksellä, etten ole koko syksynä kutsunut ystäviä kylään. Nyt sitten rakensin heille itsenäisyyspäiväaaton illallisen, nainen kertoo.

Kiire meinasi uuvuttaa täysin Hurmerinnan, joten muutos oli väistämätön. Vuosi 2019 alkaakin hänellä uudenlaisissa tehtävissä.

– Olin noidankehässä ja aika uupunutkin, joten vuoden 2019 suhteen olen nyt todella hyvissä fiiliksissä. Minulla on luvassa iso työnkuvan muutos. Pysyn edelleen kokkina, mutta jatkossa vain hieman erilaisessa muodossa, Kokkisota-tv-ohjelmankin taakseen jättävä Hurmerinta kertoo.

Mutta ei paljasta haastatteluhetkellä enempää.

Hurmerinta on kaikessa kiireessään pyrkinyt pitämään elämännarut käsissään. Työn ja perheen yhdistäminen on ollut pienen pojan äidille, kuten muillekin ruuhkavuosiaan eläville, haastava yhdistelmä, jossa terveellinen ruoka meinaa helposti jäädä jalkoihin. Vaikka kokki onkin. Tätä sudenkuoppaa varten Hurmerinta antaakin vinkin muille kanssasisarille ja -veljille.

– Suunnitelmallisuus on tosi tärkeää. Pitää pikkaisen nähdä vaivaa ja miettiä, että mitä lähipäivinä voitaisiin syödä, jotta viikko menisi iisimmin siltä osin.

– Viikonloppuna kannattaakin käydä ostamassa isompi satsi ruokaa ja tehdä ruokaa valmiiksi osin. Salaatit ja kasvikset voi esimerkiksi pilkkoa valmiiksi pieniin purkkeihin. Ne on helppo sitten ottaa esille.

Hurmerinta kokee suomalaisten olevan tällä hetkellä hyvin ennakkoluulottomia kokkeja, jotka eivät pelkää kokeilla uusia juttuja. Silti häntä huolestuttaa kasvava polarisoituminen.

– Osa ihmisistä käy ostamassa kauppahallista pateen ja hienot alkuviinit. Toiset taasen tyytyvät eineksiin. Tämä kahden ääripään ura on jo aika iso.

– Kokkiohjelmat ovatkin olleet mahtava juttu. Ne ovat madaltaneet kynnystä, kun tv-katsojat ovat nähneet, miten ruokaa tehdään.

Pipsa Hurmerinta ponnahti julkisuuteen mallina, jonka saralla hän onnistui tekemään jopa kansainvälistä uraa.

Televisioon naisen toi ensimmäisen kerran Mallikoulu-tvohjelma, jonka jälkeen Hurmerinta on nähty muun muassa Top Chef Suomi-, Erilaiset äidit-, Paluu alttarille- ja Samassa liemessä-tv-ohjelmissa. Kokin ammattiin valmistunut Hurmerinta nähtiin myös Kokkisota-tv-ohjelmassa.

Vaasassa syntyneellä Hurmerinnalla on vahvat keskisuomalaisjuuret. Hänen molemmat vanhempansa ovat Keski-Suomesta kotoisin.

Isovanhemmat asuivat pitkään Konnevedellä, jossa heillä oli jopa oma ruokakauppa. Ruokakauppa on nyt remontoitu asuinkäyttöön ja siellä asustaa Hurmerinnan äiti, näyttelijä-ohjaaja Kristiina Hurmerinta.

Keski-Suomen seutu onkin Hurmerinnalle yhä tärkeä paikka.

– Lapsuudestani muistan vain aurinkoisen ja lämpimän sään. Me käytiin usein uimassa Häyrylän uimarannalla, joka on siellä edelleenkin. Se on nyt myös poikani suosikkiranta, Pipsa Hurmerinta kertoo.