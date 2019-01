Konneveden iloiselle ruutukasvolle uusi tv-ohjelma – emännöi suoraa puheohjelmaa helmikuusta alkaen

Vappu Pimiän ja Konnevedellä lapsuutensa viettäneen Marja Hintikan suora talkshow Vappu ja Marja Live starttaa AVA-kanavalla keskiviikkona 6. helmikuuta.

Pimiän ja Hintikan vieraina nähdään ennakkopuffien mukaan "viikon puhutuimmat henkilöt ja Suomen suurimmat tähdet". Juontajille myös nakitetaan erilaisia haasteita ohjelmassa.

Kokeneilla ruutukasvoilla on keskenään hyvä tuntuma siitä, kumman pokka helpommin pettää.

– Jos mun pitäisi lyödä vetoa, että kummalla meistä pettää pokka ekana, niin pistäisin panokset itseeni, Vappu Pimiä sanoo.

– Olen itse asiassa aika hyvä pokkakisassa, joten uskon, että Vappu kyllä repeää nauruun ensimmäisenä meistä kahdesta, Marja Hintikka sanoo.

Naiset ovat innoissaan yhteistyöstään ja nimekkäiden vieraiden saamiseksi he ovat jo käärineet hihansa.

– Tässä otan ulkomaanpuhelua seuraavaksi erään hyvinkin tunnetun henkilön vieraaksi saamiseksi. Että niin sanotusti kädet savessa ja täydellä sydämellä, Pimiä kertoo.

– Meillä on todellinen dream team tässä ohjelmassa. Saan tehdä Vapun kanssa yhdessä ja me päästään tosiaan paljon vaikuttamaan vieraisiin, kun heitä henkilökohtaisesti pyydämme ohjelmaan. Ja on mahtavaa palata Pöllölaaksoon. Sieltä kaikki urani osalta kuitenkin alkoi vuonna 1995, kun Tauno Äijälä palkkasi minut MTV:n ruututoimitukseen kesätöihin, Marja Hintikka kertoo.

Vappu ja Marja Live starttaa AVAlla ja MTV:ssä 6. helmikuuta kello 21.