Etelä-Koreassa on käsitteet lasi-iho, hunajaiho ja pilvetön iho. Ne kuvaavat virheettömän tasaista, kuultavaa ja kosteutettua ihoa.

Korealainen ihonhoitorutiini on tullut vahvasti myös länsimaihin. Asiaan perehtyneeltä estenomilta ja Ostolakossa-blogin pitäjältä Virve Fredmanilta on ilmestynyt aiheesta kirja Täydellinen iho – opas korealaiseen ihonhoitoon.

Ihonhoito perustuu tuplapuhdistukseen, vähittäiseen kosteuttamiseen ja auringolta suojaamiseen.

– Länsimaisen lähestymistavan mukaan ihoa ei tarvitse hoitaa, jos siinä ei ole ongelmia. Sitten kun epäpuhtauksia, kuivuutta tai ryppyä alkaa ilmestyä, otetaan liiankin tujut aineet käyttöön. Etelä-Koreassa ihonhoito perustuu ennaltaehkäisyyn, terveen ihon ylläpitoon ja hellävaraiseen käsittelyyn, Fredman selvittää.

Korealaista kosmetiikkaa on alkanut ilmestyä suomalaiskauppoihin. Hinnaltaan tuotteet ovat noin 10-15 euroa. Pakkauskoko on yleensä suurempi kuin länsimaisessa kosmetiikassa. Suurin osa korealaisesta "luonnonkosmetiikasta" ei ole sertifioituun luonnonkosmetiikkaan rinnastettavaa, mutta Suomessakin myydään esimerkiksi Whamisaa, joka on korealaista, sertifioitua kosmetiikkaa.

Näin hoidat ihoasi korealaiseen tapaan

1 Aloitus öljypuhdistuksella.

Puhdistusöljyjen vaikutus perustuu siihen, että samanlainen liuottaa samanlaista. Siten öljyinen aine vie iholta talin, meikit ja aurinkosuojavoiteen.

2 Jatko vesipohjaisella puhdistuksella.

Kaksoispuhdistuksen toisessa vaiheessa tuote puhdistaa sen, mihin öljy ei päässyt kiinni, kuten ihohuokoset. Puhdistusaine vaahdotetaan ja puhdistusta voi tehostaa pehmeillä harjoilla. Älä hiero kasvoja pyyhkeellä, vaan taputtele valuva vesi pois käsin ja jätä iho kosteaksi.

3 Rakeetonta kuorintaa.

Kuorintageeli kerää ihon pinnalta kuollutta solukkoa murustuessaan ja rullatessaan iholla. Kuorinta tehdään 1–2 kertaa viikossa.

4 Kasvovedellä kosteutusta.

Korealaiset kasvovedet eivät sisällä puhdistavia vaan kosteuttavia aineita. Sekä länsimaissa että Etelä-Koreassa kasvoveden tehtävä on tasapainottaa ihon pH-arvo. Liian emäksisen puhdistusaineen jälkeen iholle jää natisevan puhdas, mutta kiristävä tunne.

5 Skandinaviassa uusi hoitoneste.

Hoitoneste eli essence on ihon janojuoma, ja se auttaa aktiiviaineiden imeytymistä. Korealainen ihonhoitorutiini perustuu ihon kosteuttamiseen useita ohuita tuotteita kerrostamalla. ”Iho ei pysty ottamaan kerralla vastaan riittävää määrää kosteutta, vaan neste imeytyy parhaiten, kun sitä lisää vähitellen,” Fredman sanoo.

6 Seerumilla kiinni ongelmiin.

Ihonhoidon työjuhta eli seerumi valitaan ihotyypin ja -ongelman mukaan.

7 Kosmetiikan uutuus on kangasnaamio.

Kangasnaamion sisältämät aktiiviaineet imeytyvät tehokkaasti ilman aineiden haihtumista ennen aikojaan. Naamio ei saa kuivua kasvoille. Käytä 1–2 kertaa viikossa.

8 Silmänympärysvoidettakin tarvitaan.

Silmien ympärillä ei ole yhtä paljon talirauhasia kuin muualla kasvoissa. Sen vuoksi iho kaipaa erilaisen tuotteen ja enemmän kosteutta.

9 Vihdoin on kosteusvoiteen vuoro.

Kosteusvoiteen tehtävä ei ole nimestään huolimatta kosteutus vain suojaaminen. Kosteusvoide tuo ihon pintaan laastin, joka estää kosteuden haihtumisen. Kun iho on kosteutettu, voiteen ei tarvitse olla paksu, rasvainen ”jankki”.

10 Erillinen aurinkosuoja / yönaamio.

Länsimaissa aurinkosuoja on lisätty kosteus- ja meikkivoiteisiin. Niitä levitetään kuitenkin niin ohut kerros, että suoja ei riitä ainakaan kesällä. Korealaiskosmetiikan perustuotteisiin kuuluu aurinkosuoja, joka ei ole tahmainen niin kuin länsimaiset suojavoiteet. Yönaamion tavoitteena on saada iho näyttämään heti aamusta heleältä ja kosteutetulta.

Ihonhoitotuotteissa etanaseerumia ja mehiläismyrkkyä

Eteläkorealaisessa kosmetiikassa käytetään paljon aktiiviaineita. Osa niistä on uusia ja länsimaisittain eksoottisen kuuloisia, kuten etanaseerumi. Kyseessä on lima, jota etanat erittävät liukuessaan eteenpäin.

Estenomi Virve Fredman kertoo, että ainesosa löydettiin, kun etanoita elintarviketuotantoon valmistaneiden työntekijöiden käsien iho näytti poikkeuksellisen hyväkuntoiselta.

Puhdistettu etanaseerumi on kirkasta ja hajutonta. Etanaseerumin valmistamisessa eläimiä ei vahingoiteta, vaan seerumi kerätään etanoiden liukuessa tasoilla.

Linolihappoa sisältävä hevosöljy on koostumukseltaan lähellä ihmisen luonnollista talia. Öljyä kerätään hevosenlihaa käyttävän elintarviketeollisuuden sivutuotteena.

Mehiläismyrkkyä hyödynnetään ikääntyvän ihon hoitotuotteissa. Aineen vaikutus perustuu sen kykyyn huijata iho luulemaan, että sen pitää puolustautua. Iho reagoi siihen tehostamalla verenkiertoa, mikä auttaa kiihdyttämään kollageenin tuotantoa ja jopa rentouttamaan kasvojen lihaksia ja siten häivyttämään juonteita.

K-Beautyssä eli korealaisessa kosmetiikassa käytetään paljon tunnettuja aineita, kuten kollageenia, hyaluronihappoa, koivunmahlaa ja C- ja E-vitamiineja.