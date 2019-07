Korpilahden Haanpään kesäkahvila on todellinen hyvän mielen keidas ja mainio vaihtoehto huoltoasemakahvittelulle, vetonaulana hellyttäviä alpakoita – katso kuvat

Korpilahden ja Saakosken välissä, aivan Ysitien kupeessa, sijaitsee varsinainen matkailutärppi. Haanpään kesäkahvilan avautumista oli hieman ennen kello yhtätoista odottelemassa jo muutama autollinen ihmisiä. Pirkko ja Jouni Pihlajamaa ovat matkalla kotoaan Nokian Tottijärveltä Savonlinnaan oopperajuhlille. Muutaman tunnin ajon jälkeen oli aika pysähtyä kahville ja jäätelölle.

– Oopperajuhlilla käynti on jokakesäinen perinteemme. Pohdimme autossa, että nyt voisi olla tauon paikka, ja näimme tien vieressä kyltin kesäkahvilasta, Jouni Pihlajamaa kertoo.

Pirkko Pihlajamaa painottaa, että pariskunta halusi jonkun ”kivan” pysähdyspaikan.

– Ei mitään perinteistä huoltoasemaa. Tämä vaikuttaa oikein sympaattiselta paikalta, ja tällaisiin on ihanaa poiketa kesäisin, Pirkko Pihlajamaa sanoo.

Mervi Matero on tuonut tyttärensä Maisa Pohjarannan ja Maisan ystävän Viia Vilanderin katsomaan alpakoita.

– Ihan tarkoituksella tultiin tänne, kun aikaisemmin ollaan menty tästä vain ohi. Eläimet toivat meidät paikalle, Matero nauraa.

Maisan, 10, ja Viian, 11, mielestä alpakat ovat söpöjä.

– Vuohet ja alpakat olivat pihan eläimistä parhaimpia, Maisa sanoo.

– Minä tykkäsin lampaista, Viia tuumaa.

Kahvilan isäntä ja emäntä, Tommi Nieminen ja Mia Willman, asuvat kahvilan pihapiirissä sijaitsevassa omakotitalossa. Nieminen kertoo tilan olevan hänen lapsuudenkotinsa.

– Muutimme tähän ihan tuosta Ysitien toiselta puolelta kolme vuotta sitten, saman tilan toisesta talosta. Vanhempani siirtyivät tästä asumaan sinne, Nieminen sanoo.

Eläimiä on pidetty tilalla jo kuusi-seitsemänkymmentäluvulla, Niemisen isovanhempien aikaan. Sen jälkeen maatilatoimintaa ei enää ollut, ja lato muine rakennuksineen seisoi tyhjillään aina Niemisen ja Willmanin – ja alpakoiden – muuttoon saakka.

Kahvila laitettiin pystyyn jo muuton jälkeisenä kesänä. Tänä kesänä se on toiminnassa kolmatta vuotta peräkkäin, kesäkuun alusta syyskuun ensimmäiseen viikkoon.

– Ajateltiin, että tämä voisi olla kiva juttu, kun ollaan tässä hyvien yhteyksien varrella ja kysyntää tuntui olevan tuttujen ja puolituttujen osalta ainakin alpakoiden katsomisen tiimoilta. Halusimme jakaa sitä iloa sitten kaikille tuntemattomillekin. Pääsymaksua meillä ei ole, Nieminen sanoo.

Kahvilan toiminta on suorastaan räjähtänyt kuluvan kesän aikana. Nieminen arvioi, että kävijöitä on ollut jopa neljä kertaa enemmän kuin aiempina kahtena vuonna, jopa muutama sata päivässä.

– Kyllä kahvila on vienyt meiltä kaiken ajan aamusta iltaan, mutta kyllä me olemme tästä kovasti tykänneetkin. Meillä on molemmilla ihan ”oikeat” ammatitkin, eli tämä on tällainen kesäharrastus, Nieminen sanoo.

Mia Willman painottaa, että kahvilan toiminta ollaan haluttu pitää mahdollisimman kotoisana.

– Haluamme, että asiakkaat voisivat saada kiireettömän hetken tässä meidän pihapiirissämme. Emme ole juuri panostaneet mihinkään mainontaan, myös siitä syystä että emme olleet varmoja, olisiko tällaiselle kahvilalle kysyntää, Willman sanoo.

Kahvilan pihapiiristä löytyy yhdentoista alpakan lisäksi myös afrikkalaisia kääpiövuohia, lampaita sekä kanoja. Willman toteaa, että kaikki eläimet olisivat tilalla ilman kahvilaakin.

– Olimme alpakkanäyttelyssä kymmenisen vuotta sitten ja ihastuimme alpakoihin heti. Otimme ensimmäiset alpakkamme Keuruulta samaan aikaan, kun muutimme tähän, Nieminen kertoo.

Nieminen luonnehtii alpakoita varauksellisiksi, mutta uteliaiksi otuksiksi.

– Ne eivät juuri piittaa silittelystä. Lauman nuorimmaisesta yritetään tehdä hieman ihmisläheisempää yksilöä, Nieminen sanoo nauraen.