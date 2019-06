Koska tämä juttu tulee julki, yrittäjä Jenni Yigit järjestää Jyväskylän Kortepohjassa toimivan Pub Kierteen 50-vuotisjuhlat 20. heinäkuuta

Jos kirjoitat siihen, että ne synttärit on 20.7. niin sitten se on pakko lyödä lukkoon.

Kortepohjan olohuoneelle, Pub Kierteelle, tuli täyteen muhkeat 50 vuotta janoisten jyväskyläläisten palvelua vuoden alussa. Ansiokasta puolen vuosisadan taivalta juhlistetaan viikonlopun verran kestävin juhlamenoin heinäkuun lopulla.

Kesän kohokohtaa suunnittelee yrittäjä Jenni Yigit, joka tuli Kierteeseen töihin vuonna 2006. Vain vuotta myöhemmin hänelle tarjottiin yrityksen ostamista. Isä takasi lainan, ja kohta pulju jo pyöri uudessa omistuksessa.

– Olin käynyt Tiimiakatemialla yrittäjyyden opintoja, joten syvään päätyyn hyppääminen ei hirveästi jännittänyt. Siinä vaan kouluhommat jäi vähän taka-alalle kun työ vei mukanaan, Yigit kertoo.

Lähiöbaarien kulttuuriin on läpi vuosikymmenten kuulunut omistautuneen kanta-asiakasporukan juureutuminen kiinni omiin baarijakkaroihinsa ja pöytiinsä. Tiukkaan nivoutuneen asiakaskunnan varjopuolena on valitettavan usein uusien asiakkaiden tuijottaminen ulos kiinteistöstä häiritsemästä seesteistä tunnelmaa. Kierteessä tätä ongelmaa ei ole.

– Meillä on aivan ihanat kantikset. Satunnaiset kävijät otetaan huomioon kuin vanhat tuttavat, ja pääsy kantispöytään avautuu, kunhan jutut on tarpeeksi hyvät. Tai huonot.

Suurin osa Kierteen asiakkaista on lähialueen asukkaita, jotka ovat käyneet baarissa useamman vuoden.

Kierteessä katsotaan urheilua, pelataan lautapelejä, luetaan lehtiä tai juodaan vain rehellisesti kaljaa. Viikonloppuisin lauletaan karaokea ja sunnuntaina pelataan bingoa. Kuulostaa aivan tavalliselta baarilta, mutta kortepohjalaisten sydämissä Kierteellä on erityisen tärkeä paikka.

Pyörälenkin päätteeksi Kierteeseen palautumisoluelle saapunut Jukka Jaakkola on käynyt baarissa aivan sen avautumisesta.

– Täällä käytiin isän kanssa veikkaamassa, opiskelukavereiden kanssa istumassa iltaa ja sitten myöhemmin omien lasten kanssa syömässä. Jotenkin se sama tunnelma on pysynyt Kierteessä kaikki nämä vuosikymmenet, Jaakkola kertoo.

Yhteisöllisyys on miehen mukaan kaiken alkutekijä. Kumpusi se sitten urheiluseuran yhteen hitsautuneista joukkuekavereista, työporukan päivän tapahtumien puimisesta tai vanhojen ystävien näkemisestä, on jokaiselle paikka Kierteessä.

– Täällä on käynyt kortepohjalaisia ihan laidasta laitaan, ja käy edelleen. Siinä on ehkä Kierteen ihanuus. Me ollaan täällä vähän syrjemmässä keskustasta, mutta meillä on upea yhteisö.

Synttäriviikonloppuna Kierteessä esiintyy jyväskyläläinen Kahden Tähden Duo. Sunnuntain bingo pidetään ohjelmassa mukana, ja sitä varten selvitellään mahdollisten ”parempien” palkintojen jakamista.

– Meillä on terassikauden avajaiset joka vuosi touko–kesäkuussa. Siellä grillaillaan yhdessä. Ehkä synttäreillä voisi olla jotain saman tyyppistä. Ellei sitten innostuta ja keksitä jotain hienompaa, Yigit sanoo.

Yrittäjän mukaan hänen tähtihetkiään töissä on, kun varttuneimmat kanta-asiakkaat muistelevat vuosikymmeniä baarielämää nähneiden seinien sisällä tapahtuneita vanhoja kokemuksia ja kommelluksia. Kierteen historian tiedostaminen ja kunnioittaminen ovat Yigitille itseisarvo.

– Me olisimme erittäin otettuja, jos jollakulla olisi jakaa omia tarinoitaan Kierteestä. Niitä olisi upea kuulla, ja suostumuksen mukaan jakaa asiakkaiden kanssa, esimerkiksi synttärien yhteydessä!

Omia Kierre-tarinoitaan voi lähettää baarille osoitteeseen kierre@kierre.fi, tai tulemalla/menemällä paikan päälle tarina takataskussa.