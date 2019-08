Kuivan missikesämenestyksen päätteeksi nasahti kisavoitto Keski-Suomeen

Keskisuomalaisten kaunottarien osalta kesän missikisat menivät kehnonlaisesti, kun sitä kirkkainta kruunua ei tullut. Muuramen Krista Oksanen kuitenkin kirkasti tilanteen, kun hän saavutti Anianneito-tittelin Asikkalassa Anianpellon markkinoiden yhteydessä.

Anianneito valitaan yleisöäänestyksellä myymällä neitoarpoja. Anianneidoksi tulee valituksi eniten ääniä saava ehdokas. Kisa on monille neitoehdokkaille toiminut ponnahduslautana suurempiin kisoihin. Voittaja saa lisäksi 500 euron stipendin.

Kilpailulla on pitkät perinteet, sillä ensimmäinen Anianneito valittiin jo 1972. Kilpailun nimi juontaa juurensa Aleksis Kiven Anjanpelto-runosta. Kansallispuvuissa esiintyvien neitoehdokkaiden esittelyistä on tullut markkinoiden pääohjelmanumero, joka on kerännyt paljon yleisöä.

Krista Oksanen, joka on tuttu monesta missikisasta, on luonnollisesti tyytyväinen titteliin.

– Esiinnyimme yleisölle kansallispuvuissa. Pääsin myös kokeilemaan hirrensyöksyä, joka on perinnelaji Anianpellon markkinoilla. Anianneitona toimin nyt vuoden erilaisissa kunnan, yritysten ja yhteisöjen Asikkalaan liittyvissä tehtävissä, Krista Oksanen kertoo.