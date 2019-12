Kuka heistä on Vuoden keskisuomalainen? Katso ehdokkaat, äänestä ja osallistu arvontaan

Vuoden keskisuomalainen 2019 -äänestys käynnistyy nyt. Tunnustuksen saaja on persoona, jonka sydän sykkii keskisuomalaisuutta ja joka on tuonut esiin ja pitänyt maakuntansa puolia.

Finaaliin on valittu kymmenen Keskisuomalaisen lukijoiden ja toimituksen suosikkia. Aktiivisesti politiikassa mukana olevat henkilöt on jätetty aiempien vuosien tapaan äänestyksen ulkopuolelle.

Äänestys päättyy sunnuntaina 15. joulukuuta kello 23.59. Eniten ääniä saanut ja tunnustuksen ansainnut julkistetaan ennen joulua.

Ohjeet äänestykseen löytyvät tämän jutun lopusta.

Ehdokkaat vuoden keskisuomalaiseksi

1. Kunto Ojansivu

Kuva: Sanna Kuitunen

Jämsänkoskella asuva Teatterilavojen konkari ja Tonttu Toljanterinakin tunnettu Kunto Ojansivu, 59, on merkittävä tekijä Keski-Suomen teatterialalla. Hänet tunnetaan myös yhtenä Teatteri Eurooppa Neljän kolmesta perustajajäsenestä. Teatteri Eurooppa Neljän kiertueiden kannalta otollisin tukikohta löytyi aikanaan Keski-Suomesta, Kolkanniemen vanhasta pappilasta, Saarijärveltä.

Rovaniemen maalaiskunnassa syntynyt Ojansivu asuu nykyään Jämsänkoskella ja kertoo maakunnan olevan hyvä paikka hänelle.

– Kyllä minä pidän Keski-Suomesta senkin takia, että täällä on hyvä olla, eikä täällä ole sellainen ruuhkameininki kuin etelässä on. Jämsänkoski on myös mukavan lähellä Tamperetta, Helsinkiä ja Jyväskylää, Ojansivu kertoo.

Ojansivu kertoo arvostavansa kotipaikkansa Jämsänkosken rauhallisuutta ja sitä, että siellä ei tunnu olevan kiire mihinkään.

2. Matti Hämäläinen

Kuva: Risto Korhonen

Äänekosken Koiviston kylällä vaimonsa kanssa asuva Matti Hämäläinen, 60, tunnetaan erityisesti XIV Valtakunnan Virallisena Kylähulluna. Tässä asemassa hänen arkeensa on kuulunut muun muassa Keski-Suomen kylien hallinnoimat Kylältä kylille, kylähullun tapaan -hanke, jossa hän kiertää esittämässä valtakunnan virallisen kylähullun monodialogia sekä Tuu meille kylään -hanke, jossa mietitään tapoja valjastaa kylien vahvuuksia matkailuun.

Hämäläinen on pelannut myös koripalloa mestaruustasolla Säynätsalon Riennossa 1980-luvun puolivälissä. Harva tietää, että Matti teki SäyRin riveissä 42 pistettä villasukat jalassa.

Hämäläinen toimii tämän lisäksi Koiviston kyläyhdistyksen ja Äänekosken kyläparlamentin puheenjohtajana sekä Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Killan puheenjohtajana.

– Kotikunnassani arvostan näitä ihmisiä, joita täällä asuu. Ihmiset tekevät sisällön tähän kuntaan. Keski-Suomessa taas arvostan sitä, että tämä on kattava läpileikkaus Suomesta, sillä täällä on vähän kaikkea ja mielestäni se on meidän rikkautemme. Lisäksi pidän siitä, että tämä on saunamaakunta.

3. Pauli Raivio

Kuva: Saara Karttunen

Hankasalmelainen Pauli Raivio, 59, tunnetaan erityisesti vuoden 2019 ravikuninkaan hankasalmelaisori Tähen Toivomuksen valmentajana ja toisena sen kahdesta omistajasta. Raiviota on kuvailtu vaatimattomaksi ja ystävälliseksi kaikkia kohtaan, ja hänen tekemää työtään hevosten kanssa on kehuttu aina valtakuntaa myöten.

Kuninkuusravikisa oli ensimmäinen paitsi hevoselle, myös Raiviolle itselleen.

– Aikaisemminkin olisi tietenkin ollut mahdollisuus lähteä, mutta jotenkin se tuntui niin kovalta kilpailulta. Onhan siinä oma jännityksensä. Lähdetään vähän kuin opiskelumatkalle tulevia vuosia varten, Raivio kertoi vaatimattomana myös Keskisuomalaiselle ennen kuninkuuteen johtanutta lähtöä.

Raivio kertoo pitävänsä Keski-Suomessa asumisesta, eikä aio koskaan muuttaa Hankasalmelta pois.

– Olen tänne niin juurtunut. Täällä arvostetaan työn tekijöitä. Minulle ja perheelleni oli myös todella iso asia, kun ravikuninkuuden voitettuamme Hankasalmen kunta järjesti meille torijuhlat. Minusta Keski-Suomessa on kaiken kaikkiaan enemmän hyviä asioita kuin huonoja.

4. Aki Palsanmäki

Kuva: Inka Töyrylä

Uuraisten ”keisarikunnan” huutokauppakeisari Aki Palsanmäki, 50, on tuttu kasvo TV:ssä pitkään pyörineestä Suomen Huutokauppakeisari -ohjelmasta. Vuonna 2006 isänsä nukuttua pois Aki muutti Salosta Uuraisten Hirvaskankaalle pyörittämään Huutokauppa Palsamäkeä isänsä jalanjäljissä.

– Kotikuntani on rauhallinen maalaishenkinen kunta. Täällä olen syntynyt ja viettänyt lapsuuteni. Vähän aikaa olen viettänyt maailmalla ja nyt palannut tänne takaisin. Pidän Uuraisilla asumisesta täällä on paljon tuttuja ja kavereita. Lisäksi kun asumme Nelostien varrella, ja täältä on helppoa lähteä lähikuntiin ja kaupunkeihin asioimaan. Lisäksi Keski-Suomesta on hyvä lähteä töihin mihin tahansa suuntaan Suomea, Palsanmäki kertoo.

Hän myös mainitsee pitävänsä Keski-Suomessa asumisesta ja olemisesta ylipäätään.

– Keski-Suomessa on muun muassa todistetusti Suomen puhtain puhekieli – hieman murteilla sävytettynä tosin. Keski-Suomessa on mukavia ja ystävällisiä ihmisiä ja täällä on vieläkin osittain se kulttuuri, että tullaan kylään ennalta ilmoittamatta. Ei tarvitse laittaa kolmea kappaletta sähköpostia, että voinko tulla kylään, vaan voi koputtaa oveen ja sanoa päivää. Täällä myös asiakaspalvelijat ottavat asiakkaat paremmin huomioon, kuin monessa muussa paikassa Suomea.

5. Helinä Mäenpää

Kuva: Sami Saarenpää

Jyväskylän kaupungin pitkäaikainen viestintäjohtaja Helinä Mäenpää, 63, tuli kaupunkiin Keuruun Pihlajavedeltä opiskelemaan vuonna 1975. Hän on yhä kyseisellä matkalla, sillä hän viihtyy Jyväskylässä. Mäenpää onkin asunut Jyväskylän Viitaniemessä jo yli 30 vuoden ajan.

Kiitoksia Mäenpää on saanut jalkautumisestaan kansan pariin ja tekemästään hyvästä pr-työstä Jyväskylän hyväksi. Keskisuomalainen tavoitti hänet keskeltä Jyväskylän Sydämen kulttuuritapahtumaa, satojen ihmisten joukosta.

– Jyväskylä on ollut kotikaupunkini vuodesta 1975. Ihmisläheinen, sopivan kokoinen ja suuri sydämeltään. Yliopisto- ja oppilaitokset tuovat nuorekkuutta ja sivistyksen säteilyä. Täällä tartutaan asioihin, ei hienostella. Kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonta on loistava. Kaikki ovat tervetulleita, yhteistyö toimii ja ihmiset ovat avoimia. Suurin osa ystävistänikin on täällä, Mäenpää kertoo.

– Olen syntynyt Keski-Suomessa. Ihmiset ovat avarakatseisia, eikä täällä ole liian vahvaa murre- tai maakuntaidentiteettiä. Kaunis luonto, järvet, mäet ja suvun pitkät perinteet, hän jatkaa.

6. Nita Korhonen

Kuva: Jussi Miettinen

Konnevetinen Nita Korhonen, 38, tunnetaan juontajana ja toimittajana sekä kansainvälisen moottoriliitto FIM:n jäsenmaiden ja mannermaisten liittojen suhdejohtajana ja FIM:n tapahtumajohtajana. Asemassaan hän on edistänyt naisten asemaa moottoriurheilun saralla.

Hänen työnsä FIM:n naiskomission johdossa on innostanut naisia jokaiselta mantereelta liittymään mukaan toimintaan. Tuorein esimerkki Korhosen ansioista on hänen aloitteestaan järjestetty kautta aikojen ensimmäisen, kahden moottoriurheilun maailmanjärjestön yhteinen Women in Motorsport -kongressi Suomessa tänä syksynä.

– Konnevedellä arvostan varsinkin luontoa ja rauhaa. Joudun aika paljon matkustelemaan ja elämä on hektistä, niin oma talo Konnevedellä järven rannalla on mukava paikka tulla rauhoittumaan ja nauttimaan luonnosta, ystävistä ja perheen läsnäolosta. Lisäksi totta kai moottoriurheilutraditio on myös tärkeä. Neste-ralli ja Konneveden jäärata-ajo ovat aina mukavia tapahtumia, Korhonen kertoo.

7. Arja Koriseva

Kuva: Agata Anttonen

Toivakkalainen Arja Koriseva, 54, nousi kansan tuntemaksi kolmekymmentä vuotta sitten, kun hänet kruunattiin koko valtakunnan tangokuningattareksi. Hän on ollut aktiivinen myös Keski-Suomessa erityisesti kotikunnassaan Toivakassa, jossa hän on viihtynyt lähes koko ikänsä. Hän on ollut mukana myös Toivakan kirkkovaltuustossa. Tällä hetkellä hän on jälleen perinteisellä joulukonserttikiertueellaan.

– Keski-Suomessa minä pidän vaihtelevasta luonnosta ja vesistöistä. Keski-Suomessa on aika paljon asukkaita ympäri maakuntia. Pääkaupunkina Jyväskylä on vireä yliopistokaupunki, mikä on tuonut meille paljon asukkaita ja nuoria ympäri Suomea. Tämä on muovannut meidän kulttuuriamme ihan varmasti täällä Keski-Suomessa todella paljon.

– Toivakassa minä taas pidän kokemastani perusturvasta ja sieltä löytyvistä hyvistä peruspalveluista. Toivakassa on ollut hyvä kasvattaa lapsia. Pieneksi paikkakunnaksi siellä on tilaa jokaiselle osallistua ja olla aktiivinen.

8. Tiina Huhtaniemi

Kuva: Tiina Mutila

Jyväskyläläisen Tiina Huhtaniemen, 44, tunnetaan neuleyritys Titityyn toimitusjohtajan. Äitiys- ja vanhempainvapaiden aikana omaksi tekemiseksi lastenhoidon oheen syntynyt yritys on kasvamassa lähemmäs miljoonan euron liikevaihtoa. Yritys on myös siirtynyt hiljattain entistä laajempiin tiloihin Toivolan Vanhalla Pihalla.

Nykyisin suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee suomenlampaasta kehrättyjen lankojen viennistä ulkomaille. Kaupan kukoistamisen taustalla on ollut kumppaniverkosto: neulojia ja alan yrittäjiä eri puolilta maailmaa, yhteistapaamisia, koulutuksia ja jälleenmyyjien hankintaa sosiaalisen median kautta.

Neulomisen lisäksi Huhtaniemi on pelannut nuoruudessaan jalkapalloa, soittanut pianoa ja esiintynyt bändeissä ja teattereissa.

– Täällä on monenlaista toimintaa niin yrityspuolella kuin kulttuurin osalla. Kulttuuri on minulle rakas osa-alue elämässä. Tietenkin hienoa on myös luonto, joka rauhoittaa ympärillä olevaa hässäkkää, Huhtaniemi kertoo Keski-Suomessa arvostamistaan asioista.

9. Sini-Maria Tiainen

Kuva: Esa Kilponen

Kyläkauppias Sini-Maria "Malla" Tiainen, 46, Konnevedeltä avasi juhannuksena Äänekosken Sumiaisiin Voikukka-nimisen kyläkaupan. Oma kauppa on otettu vastaan kyläläisten osalta lämpimästi ja innokkaasti.

Ennen Voikukka-kyläkaupan avaamista Sumiaisten seutu oli elänyt ilman omaa kauppaa lähes puolitoista vuotta. Äänekosken kaupungin elinvoimayksikkö tuki kauppahanketta pitkin matkaa.

Tiaisen mukaan kaupan tarjontaa kehitetään koko ajan asiakkaiden toiveiden mukaan.

– Arvostan ihmisten välittävyyttä , ystävällisyyttä ja palvelualttiutta. Sumiaisten henki on sellainen, että ei sellaista löydy mistään muualta, Tiainen kertoo.

Keski-Suomessa Tiainen kertoo arvostavansa luontoa, joka on hänelle itselleen todella tärkeä asia.

10. Daniel Hakkarainen

Kuva: Venla Tirkkonen

Jyväskyläläinen tubettajana ja Summeri-nuortenohjelman juontajana tunnettu Daniel Hakkarainen, 18, on ollut paljon esillä erityisesti kiusaamisen vastaisen työnsä merkeissä.

Hakkarainen on kampanjoinut kiusaamista vastaan tekemillään videoilla. Hän teki ensimmäiset Youtube-videonsa jo viidennellä luokalla, mutta sen jälkeen harrastukseen tuli tauko. Vuonna 2015 Hakkarainen teki yhdessä Olli-Pekka Lounialan kanssa kiusaamista käsittelevän lyhytelokuvan Matias, jota on katsottu Youtubessa jo yli 580 000 kertaa. Hakkarainen opiskelee viestintää ja media-alaa Jyväskylän Viitaniemessä.

– Parasta Jyväskylässä on mielestäni se, että täällä on todella turvallinen olo. Ei tämä ole mikään kotikunta vaan enemmänkin yhteisö. Jyväskylä on myös helppo nostaa kartalle, koska täällä tapahtuu niin mahtavia juttuja. Täällä on mahtavaa musiikkia, porukkaa ja mielestäni niin paljon mahdollisuuksia, että en ikinä haluaisi muuttaa täältä pois. Parasta Keski-Suomessa on se, että täällä on Jyväskylä ja tuntuu siltä, että vaikka tulisit mistä päin, niin olet tänne tervetullut ja samaa puuta muiden kanssa.