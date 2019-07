Kuka päästi koirat irti? – Jyväskylään piilotettiin yöllä 200 koiranpäätä, joista puolet kantaa hampaissaan festarilippua

Jyväskylän katukuvaan on karannut yön aikana lauma koiria – eikä mikään pieni lauma vaan 200-päinen joukko. Kaupunkiin on nimittäin piilotettu yöllä 200 Rock In The City -festivaalilogon muotoista koiranpäätä, joista puolet kantaa hampaissaan festivaalilippua 9.–10. elokuuta Lutakonaukiolla järjestettävään tapahtumaan.

Aikuisyleisölle suunnatun festivaalin tähtinä nähdään sekä saksalaisen hevimetallin uranuurtaja Accept että kattava joukko suomalaisen rockmusiikin keskeisiä nimiä.

Mukana ovat toukokuussa oman suomenkielisen sooloalbumin julkaissut Nightwish-tähti Marko Hietala, Jouni Hynysen luotsaama Kotiteollisuus, kemiläinen Sonata Arctica, maaliskuussa uuden No More Hollywood Endings -albuminsa julkaissut Battle Beast, kotimaisen power metalin sanansaattaja Stratovarius, juuri 30-vuotisjuhliaan viettänyt vaasalaisyhtye Klamydia, legendaarinen Pelle Miljoona United, rock-trio Melrose ja vintage/classic –tyylistä rockmusiikkia soittava The Dimitri Keiski Band.

Lisäksi festivaaleilla esiintyy helmikuussa Usvaa putkeen -rockalbumin julkaissut Dumari & Spuget, joka heittää kesän ainoat livekeikkansa Rock In The City -festivaaleilla.

Rock in The City -festivaali järjestetään kaiken kaikkiaan yhdeksällä paikkakunnalla kesä–elokuun aikana.