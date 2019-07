Kun Vesterinen yhtyeineen konsertoi 2018 M/S Rhealla yksi soittaja oli jäädä rantaan – tänä kesänä bändi keikkailee viidesti Jyvässeudulla

Muusikko Tero Vesterisen kesän viikonloput on taputeltu täyteen. Tiukimmallaan keikkoja on torstaista sunnuntaille. Näin esimerkiksi 4.7. Vesterinen yhtyeineen nousee Jyväskylässä M/S Rhean kannelle kahdesti, seuraavana päivänä he esiintyvät Karkkilassa, lauantaina Kajaanissa ja sunnuntaina Tampereella.

– Sellaista se on, mutta onneksi kesäkuussa ehti olla vähän lomalla.

Vesterinen sanoo lomaksi aikaa, jolloin keikkoja ei ole. Tämä ei tarkoita, että elämä olisi silloinkaan lonkan vetämistä. Kesäkuussa yhtye treenasi ja teki uusia biisejä, sillä ”edellisen levyn tekemisestä jäi hirveä into päälle joten ajateltiin jatkaa suoraan samoilla lämmöillä”. Faaraoiden Aika -levy julkaistiin alkuvuodesta. Parhaillaan yhtye neuvottelee siirtymisestä omakustanteista levy-yhtiön leipiin.

Vesterisen yhtye on lauman kokoinen. Parhaimmillaan soittajia on kymmenen, mutta vähimmilläänkin yleensä kahdeksan. M/S Rhealla bändi esiintyy akustisena, joten kokoonpanoakin on kevennetty.

– Me päästiin jo viiteen, mutta sitten tuntui, että pakko ottaa vielä pari lisää. Viime vuonna yksi soittajista meinasi jäädä rannalle, kun olimme ilmoittaneet Rhealle yhtä henkilöä pienemmän porukan, eikä laiva voinut turvallisuussyistä ylittää ihmismäärää. Onneksi yksi lipun ostanut ei tullut paikalle, joten saatiin koko bändi laivaan, Vesterinen nauraa.

199-paikkaisen M/S Rhean molemmat keikat on myyty hyvissä ajoin täyteen. Vesterinen on esiintynyt Rhealla jo kahtena kesänä.

– Siellä on mielettömän hieno ja omaleimainen tunnelma. Maisemat ovat upeita ja viime vuonnakin kun ajettiin satamaan ja soitettiin Turisti-kappaletta, aurinko laski selän taakse, Vesterinen tunnelmoi.

Jyväskylä saa muutoinkin Vesteriseltä täyden kympin esiintymispaikkana.

– Ihmiset on mukana ihan ekoista tahdeista asti ja antaumuksella. Se ei todellakaan ole mikään jäyhän yleisön paikka. Meidän toukokuinen Lutakon keikkakin oli ihan mieletön.

Vaikka Rhean keikka lämmittää muusikon mieltä, hän ei laita esiintymispaikkoja paremmuusjärjestykseen. Isoilla keikoilla ja festivaaleilla ihmismassa tuo oman tunnelmansa, pienillä keikoilla taas intiimi artistin ja yleisön välinen yhteys.

Iskelmä-festivaalin ja M/S Rhean keikan lisäksi Vesterinen yhtyeineen esiintyy elokuussa Laukaan Satama Festivalilla ja Jämsän Akuliinassa.