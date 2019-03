Kun entinen kuljetussuunnittelija ja entinen kahvilanpitäjä yhdistävät voimansa, syntyy erikoista jälkeä

Eila Räihä, 55, ja Anilyn Okulov, 58, tapasivat toisensa pari kuukautta sitten Räihän Farkkusauma-ompelimo-myymälässä Jyväskylän Ahjokadulla. He kumpikin olivat tuunanneet toisistaan tietämättä kierrätettyä farkkumateriaalia. Muuramelainen Räihä on työntekijöineen surrutellut farkusta kolmen vuoden ajan rukkasia, naisten liivimekkoja, hameita ja farkkusortseja, päiväpeittoja ja miesten liivejä.

Okulov on tuunannut farkusta laukkuja, mekkoja, essuja, tyynynpäällisiä, uunikintaita.

Syntyi idea: pistetään pystyyn näyttely. Laukaalaisella Okulovilla oli yhteyksiä Kädenjälki-puotiin, jonka yhteydessä on Galleria Sará -näyttely. Farkun uusi elämä -näyttely oli siellä esillä maaliskuun ajan. Osa tuotteiden myyntituotosta tilitettiin Bethel Apu ry:lle, jota pyörittää Okulovin tuttu Riitta Voutilainen.

Kristillinen yhdistys auttaa etiopialaisia orpolapsia, jotta he eivät joutuisi kadulle ja hyväksikäytetyiksi, ihmiskaupan uhreiksi tai ilmaiseksi työvoimaksi. Järjestö auttaa myös yksinhuoltajaäitejä, jotta nämä eivät hylkäisi lapsiaan, koska heillä ei ole varaa kasvattaa kaikkia lapsiaan.

Räihä ja Okulov ovat saaneet materiaalinsa Jyväskylän Katulähetyksen EkoCenteristä ja asiakkailtaan. Farkkua on riittänyt.

Anilyn (ent. Anita) Okulov on valmistunut vaatetusompelijaksi. Hän toimi ensin vaatetusopettajana ja perusti myöhemmin Jyväskylään Silk Corner -yrityksen. Hän joutui lopettamaan yrityksensä laman kourissa. Velkaa hän maksoi takaisin kymmenen vuotta, perusti sitten kristillisen Cafe Agape -hyväntekeväisyyskahvilan ja silloisen miehensä kanssa vielä toisen yrityksen. Suuri asia Okulovin elämässä oli uskoon tulo.

– Häpesin epäonnistumistani Silk Cornerissa niin paljon, että olin jo päättämässä elämääni. Mieheni sai minut pelastettua. Sitten eräänä yönä kuulin äänen, joka kehotti tekemään, mitä parhaiten osaan.

Hän tuli uskoon ja alkoi ommella.

Eila Räihä on taustaltaan logistiikan teknikko. Hän on työskennellyt muun muassa kuljetussuunnittelijana, raskaan kaluston koulutusten markkinoinnissa sekä Keskimaalla polttoöljymyyjänä ja järjestelmätukihenkilönä.

Yhdeksän vuotta sitten hän avasi kirpputori-myymälä Kamanan, jossa ”harjoitteli” tuunausta.

Nykyinen Farkkusauma-yritys tekee korjausompelua ja myy tuunattuja farkkutuotteita sekä muun muassa vetoketjuja.

Yritys työllistää Räihän lisäksi yhden koko- yhden osa-aikaisen ompelijan. Räihä on huomannut, että ihmiset ovat alkaneet yhä enemmän korjauttaa vaatteitaan. Räihä tekee farkkuvaatteita tarvittaessa tilauksesta. Kokoja on välillä 3S-5XL.

Kun hän aloittaa liivihameen teon, sovitetaan ensin liiviä, joka istuu rintojen kohdalta. Loppumuotoilu tehdään eri kangaspaloista asiakkaan mittojen mukaan. Sivukappaleiden stretch antaa joustonvaraa kylkiin, ja helmaan lisätään esimerkiksi kevyttä kangasta tai pitsiä.

Farkkurukkasten kämmenosiin hän käyttää kierrätettyä nahkaa.

Okulovin valikoimissa on erikoisia farkkulaukkuja, joihin hän on lisännyt koristeita. Lisäksi hän on ommellut

miesten ja naisten esiliinoja neliskanttisista farkkupaloista. Hän aloitti työstämällä naisten rimpsuhelmaisia esiliinoja. Yksi pinkki essu lähtee Galleria Sarán näyttelyn jälkeen hänen kummilapselleen Etiopiaan.

Räihän ja Okulovin periaatteena on, että vanhat kankaat hyödynnetään.

– Farkku on kestävä materiaali, ja siitä saa monen näköisiä vaatteita yhdistelemällä siihen muita kankaita. Koska farkku on käytettyä, se ei päästä enää väriä, jolloin siihen voi yhdistää vaikka valkoista kangasta, Räihä sanoo.