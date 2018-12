"Kun miehet vanhenevat kysytään, onko tässä mitään järkeä!" – Jyväskyläläinen Swallow the Sun julkaisee levyn neljän vuoden tauon jälkeen

Jyväskyläläinen metalliyhtye Swallow the Sun on kulkenut pitkän matkan pimeydessä, mutta nyt varjoista alkaa pilkottaa valo – ainakin jos yhtyeen laulajaa Mikko Kotamäkeä on uskominen.

Yhtye aikoo julkaista uuden levyn 25.1.2019. Uutukainen kantaa nimeä When a Shadow is Forced Into the Light. Edellisestä kokopitkästä albumista on kulunut uuden julkaisun aikaan nelisen vuotta.

Haastattelupäivänä albumia vielä viimeisteltiin.

– Minusta tuntuu, että tämä levy saattaa olla jopa hieman yllättävä. Edellinen levy keskittyi aikalailla ikäviin aiheisiin, joita ihmisillä oli silloin elämässä meneillään, Mikko Kotamäki sanoo.

”Ikävät aiheet” viittaavat luonnollisesti yhtyeen kitaristin ja perustajan Juha Raivion kumppanin Aleah Starbridgen kuolemaan 2016. Asian käsittelystä ei olla Kotamäen mukaan päästy aivan ylitse uudellakaan levyllä.

– Mutta voisi jopa uskaltaa sanoa, että tässä on pieni positiivisuuden ja eteenpäin menemisen tunne mukana. Musiikki on vieläkin synkkää, mutta kyllä siellä kuuluu toiveikkuus.

2015 julkaistu triplalevy Songs from the North I, II & III oli jättiläinen, ja Kotamäki kertoo nauraen uuden albumin tekemisen olleen ”helvetin helppoa”.

– Mikä tahansa tuntuu edelliseen levyyn verrattuna aika paljon helpommalta. Musa tuli Raiviolta, ja hän oli tehnyt sen valmiiksi tällekin levylle jo melkein kaksi vuotta sitten sellaisen ajanjakson aikana, josta hän ei itsekään kovin paljon muista. Mutta demot hän oli saanut nauhoitettua silloin ja niiden pohjalta uusi levy syntyi.

Keikkalavoille Swallow the Sun palaa hitaasti mutta varmasti uuden julkaisun myötä. Tällä hetkellä sovittuna on kourallinen keikkoja, joista yksi järjestetään yhtyeen syntysijoilla Jyväskylän Lutakossa 9.2.2019.

– Kun levy tulee pihalle, niin kyllä sitä pitäisi lähteä taas touhuilemaan ihan vanhaan malliin.

Kotamäki sanoo ahkeran keikkailun vaikuttaneen paljon yhtyeen tunnettuuteen ja ajankohtaisena pysymiseen.

– Olihan se keikkailun määrä aikaisemmin aivan järkyttävä. Olimme hyvin pitkälti koko ajan tien päällä. Varsinkin uran alkupuolella teimme levyjäkin tasaisesti parin vuoden välein. Nyt on sitten ollut hieman hiljaisempaa.

Vuosien varrella yhtyeen kokoonpano on muuttunut useampaan otteeseen. Viimeisimpänä tämän vuoden keväällä leikin jätti kesken kitaristi Markus Jämsen.

– Mutta niinhän siinä usein käy, että kun miehet vähän vanhenevat, niin sitä alkaa kyseenalaistamaan, että onko tässä touhussa mitään järkeä, Kotamäki sanoo nauraen.

Yhtyeen jäsenistä enää yksi asuu Jyväskylässä, muut ovat levittäytyneet Helsinkiin, Kouvolaan ja Ruotsiin.

– Onhan se hankalaa säätää kaupunkien välillä. Mutta toisaalta en tiedä olisiko homma yhtään sen enempää kasassa, jos kaikki asuisivat vielä Jyväskylässä.

Eri kaupunkien lisäksi yhtyeen jäsenet vaikuttavat myös useissa eri yhtyeissä. Kotamäki tuumaa muissa kokoonpanoissa soittamisen kasvattaneen miehiä muusikoina.

– Jos nyt voidaan muusikoista puhua, ehkä harrastelijoista enemmänkin. Kyllä se omaa tyyliä muokkaa, kun pääsee kokeilemaan välillä muutakin. Muista projekteista pystyy aina myös tuomaan jotain.

Vaikka heavy metalin suosio on Kotamäen mielestä hieman taantunut huippuvuosistaan, hän sanoo Swallow the Sunin olevan luottavainen fanien uskollisuuteen – hiljaiselosta huolimatta.

– Kyllähän tuossa vääjäämättä on niin käynyt, että ei tämä heavy metal enää mitään nuorisomusiikkia ole, niin kuin se oli joskus. Ehkä siitä on tullut enemmän keski-ikäisten musaa. Toisaalta vaikuttaa, että taas alkaisi olemaan sellainen aikakausi, että pinnalle nousee uusia, menestyviä heavy-orkestereita, Mikko Kotamäki sanoo.