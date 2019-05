Kun näyttelijä Ronn Moss saapui Jyväskylään 1993, Hipposhalli oli täynnä huokailevia naisia: Leena Aho sai erityiskohtelun Kauniiden ja rohkeiden Ridgeltä

Päivä oli kuuman hikinen kun parikymppinen Leena Aho saapui Hippokselle toukokuun 20. 1993 tapaamaan idoliaan Ronn Mossia. Ihan yksin hän ei treffeille ollut menossa, sillä paikalla oli iso joukko Kauniit ja rohkeat -sarjan ihailijoita. Ahollakin oli matkassa pari ystävää ja äiti.

– Lähinnä siellä oli naisia ja Ridgen eli Ronn Mossin vaimo roikkui tiukasti miehensä käsipuolessa, Aho sanoo.

Kun Moss tuli esiin valkoisessa paidassaan ja kutreillaan voikukkaseppele, moni huokaisi syvään. Aho sai yleisöä tervehtivältä tähdeltä erityiskohtelun.

– Se mikä teki minulle henkilökohtaisesti reissun niin ikimuistoiseksi, johtui siitä, että Ron Moss pysähtyi kohdalleni ja hiveli poskeani sekä lausui: "The bold and the beautiful". En poskeani ihan heti pessyt, Aho kertoo ja nauraa räväkästi.

Jälkikäteen Aho bongasi itsensä myös Ridgen seurasta televisiosta. Tapahtumasta oli tehty sarjaa promoava mainospätkä ja siinä Aho näkyi ystävineen Hipposhallissa.

– Minulla on se jossain videokasetilla, mutta vhs-nauhuria ei enää ole. Pitäisi varmaan siirtää se nauha nykyteknologiaan, hän tuumaa.

Aho oli Kauniiden ja rohkeiden alkuaikoina sarjan innokas fani. Sarjaa on tehty vuodesta 1987 lähtien ja Suomessa sitä on näytetty vuodesta 1992.

– Brooke näytti aina niin kauniilta, mutta Ridgehän se tärkein tyyppi siinä oli, Aho muistelee nyt jo huvittuneena.

Hän ei ole katsonut sarjaa enää aikoihin, mutta työskennellessään sairaanhoitajana kotihoidossa hän näkee usein vilauksen sarjasta. Moni vanhus nimittäin viihtyy yhä "Kaunareiden" parissa.

– Siellä ei taida olla enää montaa tuttua naamaa mukana, mutta sarjan tunnistaa kyllä heti tyylistä. Pelkästä vilauksesta jo tietää, että Kauniit ja rohkeathan täällä pyörii.

Keskisuomalaisen nostalgia-sarjassa muisteltiin tovi sitten Ronn Mossin vierailua Jyväskylän Hippoksella. Jutussa kehotettiin lähettämään lisämuisteluita tapauksesta. Leena Aho oli yksi vastanneista. Sarjan seuraavassa jutussa paneudutaan Sebastien Vettelin vierailuun Jyväskylässä.