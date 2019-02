Kun sulhanen ei suoraan kieltänytkään, lähetti morsian hakemuksen hääohjelmaan – nyt jyväskyläläispariskunnan häät nähdään televisiossa

Veera Ahonen, 27, lähetti hakemuksen Unelmahäät-ohjelmaan nähtyään tutun pariskunnan samaisessa ohjelmassa.

– Laitoin ensin vitsillä Mirolle viestin, että pitäisikö hakea. Kun hän ei kieltänyt vaan vastasi: katsotaan, ajattelin vastauksen olevan myönteinen.

Parin viikon kuluttua ohjelmasta soitettiin ja kysyttiin, haluatteko lähteä mukaan.

– No lähdetään nyt sitten, kun naimisiin ollaan joka tapauksessa menossa, he tuumasivat.

Videokuvaajien ympärillä pyöriminen ei haitannut valmistautumista tai itse tilaisuutta.

– Eka päivänä jännitti, mutta pian heistä tuli kuin perheenjäseniä eikä heitä edes huomannut. Ja näin jälkeenpäin on ollut mielettömän kiva katsoa erityisesti valmistautumista. Ei siitä muuten ole enää niin tarkkoja muistikuvia, he kertovat.

He saivat 50 tuntia kestäneistä kuvauksista pienen palkkion, joka meni talon remonttitarvikkeisiin.

Muutamat häävieraista taisivat tosin perua tulonsa kameroiden läsnäolon takia.

Miro ja Veera saivat itselleen etukäteen dvd:n ohjelmasta. Mitään nolostuttavaa he eivät ole löytäneet ohjelmasta.

– Olimme ihan omia itsejämme. Mirolla esimerkiksi oli hyviä lausahduksia, sillä hänellä on tapana läväyttää mitä sattuu, Veera kuvailee.

Veera ja Miro tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa kuusi vuotta sitten Jyväskylässä. Veera hengaili Miron lapsuudenystävän kanssa, jonka kautta sitten tutustui tulevaan aviomieheensä. Tuolloin 22-vuotias Miro oli juuri muuttanut kaupunkiin ja aloittanut autonasentajan työt. Viikot sinkkumies teki töitä ja ylitöitä, viikonloput kuluivat kavereiden kanssa kaupungilla.

– Sellaista turhanpäiväistä pööpöilyä, joka kuului siihen ikään, hän kuittaa.

Veeralle hän ei ollut ensi alkuun se todennäköisin valinta. Silti jokin miehen käytöksessä kolahti.

– Hän esitti kovanaamaa, mutta toisaalta ujostelikin eikä aina saanut sanaa suustaan.

Miro muistaa huomanneensa heti, että onpas kaunis nainen, mutta mielessään ei ollut iskumeininki.

Kun he sitten juttelivat, löytyi nopeasti samanlaisia, rankkojakin, elämänkokemuksia, samanlainen räppiin päin kallellaan oleva musiikkimaku ja samanlaisia haaveita: kumpikin arvosti turvallista perhe-elämää ja halusi perustaa perheen.

– Oli helppoa puhua toiselle luottamuksella ja tuntui, että toisesta sai turvaa, Veera kertoo.

Muutaman viikon seurustelun jälkeen he muuttivat yhteen. Nykyiseen omakotitaloonsa he muuttivat juuri ennen Adessan, 4, syntymää.

Häiden jälkeen on moni asia muuttunut. Adessa saa keväällä pikkuveljen tai -siskon. Miro on aloittanut autonasentajatöiden ja yrittäjyyden jälkeen korjaamopäällikkönä. Veera on saanut uuden vaihteen parturi-kampaajaopintoihin, joista puuttuu enää muutama näyttö. Aiemmin hän on opiskellut ravintolakokiksi, matkailupalvelujen tuottajaksi ja uimaopettajaksi ja työskennellyt muun muassa myyjänä.

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat lastenhuoneen ja olohuoneen remontointi, lasten kasvaessa tilavamman talon rakennuttaminen sekä matkustelu.

– Tykkään reissata, ja nyt Mirokin on päässyt matkustelun makuun. Olemme käyneet yhdessä pääsiäislomalla Pariisissa sekä velipuoleni häissä Englannissa. Oman häämatkan teimme Kreikan Santorinille. Olemme myös keskustelleet, kannattaisiko jo nyt ryhtyä asuntosijoittajaksi, Veera kertoo.

Unelmahäät-tv-ohjelma maanantaina 18.2. klo 21 TV5:lla.