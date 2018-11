Kun televisiossa keskustellaan sotesta, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja sulkee ruudun –  "Ihminen on lähtökohdiltaan konservatiivinen ja itsekäs"

Nuorena tuli harrastettua yleisurheilua. Sieltä jäi motoksi Niken tunnus Just do it, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen sanoo.

60 vuotta pyhäinpäivänä täyttävä Kinnunen on uskonut harkittuun asioihin tarttumiseen koko elämänsä. Näin vaikka kouluttautuminen sairaanhoitajaksi ei kovin harkitulta kuulostakaan. Pääsykokeisiin osallistumisen motiivi oli nimittäin ylimääräinen iltavapaa armeijasta.

– Ehkä kuitenkin suvun mystifioitu tarina terveyssisarena työskennelleestä isoäidistä, joka menehtyi lapsivuoteelle, on ohjannut omia valintoja. Nuorena miehenä sellaista ei vain osannut ajatella.

Kinnunen haki myös sotilaslentäjäksi Tikkakoskelle, mutta arvelee pääsykokeiden kaatuneen liialliseen rehellisyyteen.

– Sanoin haluavani lentää, vaikka toivottu vastaus olisi ollut, että haluan sotilaaksi, hän sanoo ja hymyilee.

Kinnunen on suoran toiminnan mies. Kun asia on ratkaisua vailla, on nuija lyötävä pöytään. Tältä pohjalta voi olettaa, että sote-uudistuksen pitkittyminen käy miehen voimille. Hän hymyilee toimittajan ajatukselle.

– Totuuden nimissä on sanottava, että turnauskestävyys on ollut koetuksella. Valmistelutöitä on tehty paljon ja toteutus on ollut jo lähellä. Esimerkiksi kesällä 2017 jäätiin lomalle sillä ajatuksella, että kun palataan, päästään toteutumisvaiheeseen. Sitten tulikin perustuslakivaliokunnan mietintö ja kaikki alkoi alusta.

Kun televisiosta tulee suora keskusteluohjelma sote-teemasta, Kinnunen sulkee ruudun.

– Se on kaoottista ja täynnä pinta-anekdootteja. Ymmärrän hyvin, että tavan kansalainen ei saa siitä mitään otetta ja syntyy vain kuva pelottavasta uudistuksesta.

Kinnunen sanoo, että nyt asiat on viety niin pitkälle kuin ne ilman juridisesti pitävää mandaattia voidaan viedä. Jos sote kuitenkin taas syystä tai toisesta tyssää, on syytä harkita vakavasti oman kuntayhtymän perustamista.

Mitä taas uuteen sairaalaan tulee, Kinnunen sanoo tilanteen etenevän jopa aikataulua edellä. Asetettu 411 miljoonan budjetti näyttää realistiselta, mutta kokonaishinta laitehankintoineen noussee 500 miljoonaan. Tämä on oletuksen mukainen summa ja sisältää myös hankintoja, jotka olisivat olleet ajankohtaisia ilman uutta rakennustakin.

– Vielä ei kannata juhlia järjestää, mutta koska runkovaihe on jo valmis ja kilpailutukset hyvässä vauhdissa, näyttäisi, että hankkeen suurimmat uhat on ylitetty.

Myös kevyt tukkanuottanen joidenkin leikkausten keskittämisestä Kuopioon näyttäisi olevan historiaa.Viimeisimpänä toteutusmallina on ajatus kiertävästä tiimistä kahdessa tai kolmessa sairaalassa keskittämisen sijaan.

Kinnusesta on kerrottava vielä yksi toimeen tarttumisen tarina. 1990-luvulla Kuopiossa asuneiden Kinnusten ovella kävi naapurin pikkutyttö. Aluksi tämä halusi ulkoiluttaa koiraa. Sitten hän tarjoutui auttamaan koiran ja vauvanhoidossa viikonlopun ajan. Haastavista kotioloista tullut tyttö tukeutui Kinnusten perheeseen, ja perhe kiintyi tyttöön.

– Hänestä tuli meidän perheen täysi jäsen ja otimme hänet sijaislapsena joukkoomme. Se oli hyvä ja järkevä ratkaisu, Kinnunen sanoo ja hymyilee.

Kinnunen puhuu tiheään apua tarvitsevista, sairaista ja kärsivistä. Hän sanoo, ettei pidä unohtaa, että nämä ovat kaiken toiminnan keskiössä puhuttaessa myös sotesta tai uudesta sairaalasta.

– Ihminen on peruslähtökohdiltaan konservatiivinen ja itsekäs. Pyhäpuheissa muistetaan sairaat ja kärsivät, mutta perusasiat tulee muistaa arkenakin.

Kinnusen jalat pitää maassa työhuoneen lähellä sijaitseva patologinen osasto, jossa omaiset hyvästelevät vainajia.

Toinen hyvä kosketuspinta terveydenhoidon ääripäähän tulee Brasiliassa vapaaehtoistyötä tekevän tyttären kautta. Tämä toimii katulasten ja huumeäitien parissa.

– Se on arvokasta työtä ja antaa perspektiiviä näin kotimaisiinkin sote-asioihin, Juha Kinnunen sanoo.