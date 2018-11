"Kun tulin, bändi ei oikein tiennyt mitä tehdä," sanoo Costello Hautamäki – tässä Popeda-haastattelussa Pate Mustajärvi on sivuroolissa

Aluksi varoituksen sana lukijoille.

Olen aina pitänyt Popeda-yhtyeestä. Aina siitä lähtien, kun 1980-luvun taitteessa bändin musiikkiin tutustuin Tampereella. Mielestäni Popeda on paras suomalainen rockyhtye, etenkin livenä. Hurriganes sitä voisi olla, mutta tätä bändiä ei enää ole.

Kun luin ensimmäisen kerran, että Popeda on Suomen Rolling Stones, pidin asiaa itsestään selvänä.

Tässä siis lähtökohdat tälle jutulle. Paitsi, että olen aina digannut myös Pate Mustajärvestä, joka mielestäni on oikea ja aito rokkikukko ja loistava tulkitsija.

Mutta asiaan.

On synkkä ja syksyinen yö Hankasalmella Lomakeskus Revontulessa.

Pate Mustajärvi astelee kohti esiintymispaikkaa. Kädenpuristus on vakaa.

– Bändin pojat tulee vähän myöhemmin, hän sanoo.

Okei. Ei sitten vielä aloiteta haastattelua, koska yhtyeen musiikillinen sielu Costello Hautamäki on ehdottanut haastattelun näkökulmaksi bändiä, koska ”Pate ja hän ovat aina esillä, bändin pojat eivät”.

Okei, asia ostettu, joten ei kun odottamaan.

Bändin pojat saapuvat bäkkärille tuntia ennen alkusoittoa. Ennen sitä Pate on ehtinyt esitellä bändin oman baarikaapin, joka seuraa yhtyettä keikoilla. Tarjolla on limua ja niitä väkevämpiä.

Pate itse juo teetä, mutta tarjoaa työssä oleville sitä kovempaa teetä. Mutta nyt on pakko kieltäytyä, kun ollaan töissä.

Kun bändin pojat ovat asettuneet taloksi, Pate ottaa ohjat käsiin, kertoo, mikä on illan juoni ja istuttaa bändin pojat ”piinapenkkiin”, yksi toisensa jälkeen.

Rumpali Kari ”Lacu” Lahtinen saa aloittaa.

Biisi, joka on pakko soittaa Popedan keikalla?

– Kuuma kesä.

Muistuuko mieleen keikkaa, joka olisi mennyt pieleen?

– Popeda onnistuu aina.

Paras paikka esiintyä?

– Kyllä se on Tampereen Pakkahuone.

Ketkä tai mitkä ovat musiikillisia esikuviasi?

– Hard rock on mun musaa. Deep Purple ja Whitesnake kolahtaa aina.

Kerro joku hyvä tarina Popeda-ajoilta (Popedassa vuodesta 2008–).

– 90:ää prosenttia tapahtumista en muista ja siitä 10:stä prosentista ei voi kertoa, Lahtinen sanoo, nauraa iloisesti ja ottaa hörpyn tölkistä, jossa on karhun kuva.

Myöhemmin keikalla samana iltana.

Lacu Lahtinen on elementissään. Ei ihme, että mies ilmoittaa työkseen rumpalina toimimisen ja harrastuksekseen rumpalina toimimisen.

Koreografiat pääsääntöisesti istuvalle artistille ovat voimalliset. Palikat saavat kyytiä ja roudarin suorittama tankkauskin onnistuu lennosta.

Selvästikin Lahtinen on Popedan musiikin runko ja sielu keikoilla.

Mies on aloittanut rumpujen soiton 13-vuotiaana ja ei voi kuvitella, että tekisi elämässään mitään muuta.

– Se tunne, kun pääsee soittamaan... Sitä paitsi rumpalilla on aina salin paras istumapaikka, Lahtinen sanoo.

Vaikka paikka esiintyessä onkin bändin takarivissä.

Seuraavana hot seatiin istuu Jyrki K. Melartin, basisti (Popedassa 1981–90 ja sitten taas 1995–). Äkkiseltään mies vaikuttaa artistilta, joka ei kerro basistivitsejä, eikä halua niitä myöskään kuulla. Myöhemmin lavalla miehestä paljastuu kuitenkin kujeileviakin piirteitä.

Paten mielestä Melartin on esimerkki soittajasta, ”joka ei pääse eroon Popedasta”.

Biisi, joka on pakko soittaa Popedan keikalla?

– Kaasua (komisario Peppone).

Jos et soittaisi Popedassa, missä bändissä soittaisit?

– Jumala yksin tietää.

Onko musiikillisia esikuvia?

– Ei.

Mieleenpainuvin keikka?

– Eka kerta, kun soitettiin Köyliön Lallintalolla. Mutta pakko sanoa, että joka paikassa on tapahtunut jotain...

Kerro joku Popeda-tarina.

– Tää koko matka on ollut yhtä tarinaa. Ja menneet on menneitä, ja tulevat tulevia.

Miten Popeda on sinun aikanasi muuttunut?

– Normaalia bändikäymistä. Musa muuttuu ja bändi sen mukana.

Myöhemmin keikalla samana iltana.

Basisti Jyrki K. Melartin, joka Paten vaatteidenvaihtojen aikana hoitaa lavan yhdessä Costellon kanssa, osoittautuu suhteellisen eleettömäksi muusikoksi, joka hoitaa tonttinsa illasta toiseen satavarmasti.

Basson kaula on vuosien hinkkaamisen jälkeen kulunut, mutta se ei soundeja häiritse, ehkä vain parantaa muudia.

Työnjako lavalla on selkeä: ensin tulee Paten koreografia, sitten Costellon ja lopuksi minimalistisesti Melartinin, joka ei riehu, heilu eikä hypi lavalla, korkeintaan pyörähtää pari kertaa.

Voisin kuvitella miehen lohijoen alajuoksulle seisomaan juoksevaan veteen kahluusaappaat jalassa. Mies nimittäin kertoo harrastavansa perhoja.

– Teen perhoja ja kerään vanhoja perhoja. Mutta en kalasta.

Se siitä mielikuvasta.

Sitten on kosketinsoittaja Pate ”Iso-Pate” Kivisen vuoro (Popedassa 2008–).

Miehellä ei turhaan ole päässään tohtorin hattua muistuttava päähine, sillä kun Kivinen avaa suunsa, ilmoille tulvii filosofiaa.

Biisi, joka on pakko soittaa Popedan keikalla?

– Kuuma kesä ja Ukkometso.

Suosikkibändisi, kun Popedaa ei saa sanoa?

– Deep Purple. Ja biisiksi kelpaa mikä tahansa Purple-biisi.

Paras keikkapaikka ever?

– Ratina oli makea (bändin 40-vuotisjuhlakonsertti 4.8.), mutta paras keikka on Ylöjärveltä.

Ja sitten pääsee se filosofi valloilleen.

– Tehtiin Kosketuksessa-tv-ohjelmaa. Siinä oli intiimi tunnelma, kun oltiin yleisön keskellä, kosketusetäisyydellä. Usein hehkutetaan isoa, mutta onhan se kokemus, kun sä voit biisien välissä jutella yleisön kanssa.

(Ohjelmassa artisti tarjoili paikalla olleelle yleisölle ja tv-yleisölle uransa tärkeimmät biisit).

– Revontulen kokoluokkaa olevat tanssipaikat ovat hienoja, kun niissä on hyvä akustiikka.

Myöhemmin keikalla samana iltana.

Helsingissä asuva ja päivätöitä graafikkona tekevä Pate Kivinen osoittautuu keikalla samanlaiseksi kuin bäkkärilläkin: hillitty ja hallittu hurmuri, joka hymyilee koko ajan ja vetää omaa minishowtaan bändin takaosassa rumpali Lahtisen kanssa.

Ennen keikkaa otettu skottiviskillä terästetty Pepsi näkyy miehen otteissa korkeintaan positiivisesti.

Yleisö ei välttämättä tiedä, miksi Pate kutsuu Kivistä kesken esityksen pornokuninkaaksi, joten tässä selitys: Kivinen harrastaa valokuvausta. Eikä vain harrasta vaan on siinä ammattimaista tasoa. Hänen kuuluisimpia kuviaan ovat otokset Tanja Karpelasta. Mies on tuottanut kuvia muun muassa Playboyhin.

Sitten sohvalle istuu kitaristi Costello Hautamäki (Popedassa 1982–).

Costelloa pidetään Popedan musiikillisena sieluna, koska hän säveltää ja sanoittaa useimmat biisit. Tai on tehnyt niin, sillä uutta musiikkia ei ole luvassa.

– Levytyskulttuuri on Suomessa muuttunut, siksi me olemme sopimuksettomassa tilanteessa.

Popeda on levy-yhtiö Poko Recordsin ainoa bändi, missä on se omituisuus, ettei Pokoa enää itsellisenä firmana ole edes olemassa.

– Jos laitat 30 000 euroa levyyn, saatat saada omasi pois. Varmempaa on tehdä 80 keikkaa vuodessa ja pitää taukoa. Tauoilla bändi hitsautuu eikä koe burn outia.

Costello voi ainakin osin ottaa kontolleen bändin suosion, sillä hän tuli kuvioihin, kun Popedan kolmas levy oli flopannut.

– Kun tulin, bändi ei oikein tiennyt mitä tehdä. Yhtye oli kulkenut pehmeämpään suuntaan, minä halusin rankempaa musaa.

Ja tässä tulos levykauppojen albumihyllystä: Kaasua (1983), Harasoo (1984) ja Pohjantähden alla (1985) hitteineen Matkalla Alabamaan, Sukset ja Kuuma kesä.

Myöhemmin keikalla samana iltana: Costello on oma, dynaaminen, taitava itsensä. Soittaja ja esiintyjä.

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä Revontulen takahuoneen sohvalle istuu itse maestro, Pate Mustajärvi. Hän ollut Popedassa alusta alkaen eli vuodesta 1997 ollen bändin ainoa alkuperäisjäsen.

Keikan alkuun on puolisen tuntia ja mies on availlut ääntään bäkkärillä teen avittamana. Ihailtavasti mies on koonnut itsensä vaikeampien vuosien jälkeen ja vaikuttaa olevan huippuvireessä. Eikä hän naputa siitä, jos bändin muut jäsenet terästävät itseään baarikaapin antimilla ennen keikkaa.

Kuvaile Popedan 40 vuotta lyhyesti?

– Ai lyhyesti.

Tuumaustauko.

– Kai sen voi tiivistää Juicen sanoin ”suloista ja haikeaa”. Äärimmäisen dynaamista.

– Vaikeita leikkauksia on jouduttu bändiin tekemään aika ajoin, mutta vähintään viisi vuotta on kukin bändissä pysynyt, jos on siihen tullut. Tää nykyinenkin Popeda on helvetin hyvä bändi.

– Jotain Popeda-hengestä kertoo sekin, että 40-vuotisuuden kunniaksi tehdyn kirjan julkkareissa oli melkein kaikki bändissä aikoinaan vaikuttaneet paikalla.

– Ratinan keikka jännitti ihan saatanasti ja nyt se näyttää vieläkin kovemmalta jutulta. Silti viikko siitä oltiin muualla keikalla, ja taas vedettiin täysillä, vähän niin kuin Eino Grön. Aina täysillä.

Ja haastattelun loppuun se kaiken Popedasta tiivistävä patemainen lause:

– Popeda on jäljellä ydinlaskeumankin jälkeen!

Sitten Pate Mustajärvi kokoaa joukkonsa kuvaaja Marko Kaukon ohjeiden mukaan hieman erilaiseen ryhmäkuvaan. Tämäkin hyvässä hengessä.

Myöhemmin keikalla samana iltana: Pate on oma, dynaaminen, yleisönsä ottava itsensä. Laulaja ja tulkitsija.

Harasoo!

Popeda esiintyy Himos-areenalla Jämsässä lauantaina 8.12.