Kyllä lähtee! Apuva! Mitäs läksit? – Muistatko kaikki nämä iki-ihanat tv-hokemat?

Suomalaiseen televisioviihteeseen on monen vuosikymmenen ajan kuulunut erottamattomana osana sketsisarjat. Sarjojen viehätys on perustunut persoonallisiin hahmoihin, joilla kaikilla on ollut joku oma hokema.

Kotimaisten sketsisarjojen buumi kesti kaksi vuosikymmentä 1980-luvulta 90-luvulle ja on sittemmin tehnyt paluun Putouksen muodossa.

Sketsisarjojen suosioon vaikutti teknologian kehittyminen. Väritelevisiot yleistyivät 1980-luvun alkupuolella ja niitä oli jo lähes joka kodissa, minkä ansiosta sketsisarjoista tuli aidosti koko kansan viihdettä.

Vaikka tuon ajan sketsisarjojen loppumisesta onkin ehtinyt vierähtää jo pari vuosikymmentä, yhdellä tapaa sarjat ovat jääneet elämään – suomalaisten kielenkäytössä.

Erityisesti suomalaisten kielenkäyttöön on vaikuttanut Ylellä esitetty tamperelaishuumorin klassikko Kummeli. Kummelista ovat peräisin muun muassa sellaiset ilmaisut kuin ”kyllä lähtee!”, ”do-diin” ja ”artisti maksaa”. Kummeli lanseerasi myös käsitteen normipäivä: ”Millanen päivä sulla on huomenna? Normipäivä.”

Toinen lentävien lauseiden lähde oli vuosina 1987–88 Ylellä esitetty Hymyhuulet, jonka pääosissa olivat muun muassa Pirkka-Pekka Petelius ja Aake Kalliala. Hymyhuulien sketseistä muistetaan sellaiset hokemat kuin ”jumprahuiti”, ”mutsis oli”, ”lievä mopo”, ”ehe ehe” ja ”auts töks töks”.

Seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa suomalaisia nauratti MTV3:n sketsisarja Vintiöt. Sarjan näyttelijäkaartiin kuuluivat muun muassa nuoren polven näyttelijät Samuli Edelmann, Santeri Kinnunen ja Kari Hietalahti. Vintiöt on antanut suomalaisille sellaiset tokaisut kuin ”Väliaika. Kahvia ja pullaa”, ”Kuka on kingi?” ja ”Asiaa!”

1990-luvulta on peräisin myös Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Aake Kallialan Pulttibois, jonka sketsit perustuivat osin Hymyhuulissa esiintyneisiin hahmoihin ja hokemiin. Pulttiboissista muistetaan erityisesti Peteliuksen James Potkukelkka -hahmo ja tämän ”apuva!”-huuto. Toinen mieliin jäänyt hahmo oli Kikkeliskokkelis-mies, jonka ansiosta Suomessa hoettiin ja hoetaan edelleen ”kikkeliskokkelis!” ja ”mitäs läksit?”

Pirkka-Pekka Petelius kunnostautui samalla vuosikymmenellä myös Team Ahmassa Taneli Mäkelän kanssa. Kahden kaverin vapaaehtoisen maantiepalvelun ympärille rakentuneesta sketsisarjasta tuttuja hokemia ovat ”voi hitsi, voi hitsin hitsi”, ”no nythän mä sen vasta hokasin” ja ”katoppakö”.

(Pirkka-)Pekkaa pahemmaksi ei jäänyt vuonna 1999 Nelosella alkanut Pulkkinen. Sarja perustui nimikkohahmo Pulkkiseen (Jari Salmi), joka aiheutti harmia naapurilleen Saulille (Antti Virmavirta). Pulkkinen toi Suomen kieleen ilmaukset ”asian ytimessä”, ”älä häslää” ja ”kyllä sä oot ihme epeli”. Myös ”näin se homma etenee” ja ”se on menoks, sanoi Annie Lennox” ovat sarjasta lähtöisin.

Vaikka kyseessä ei ollutkaan puhdas sketsisarja, myös 2003–05 Nelosella esitetty Kumman kaa vaikutti suomalaisten kielenkäyttöön. Sarjassa seurattiin ruotsinopettaja Annen (Heli Sutela) ja kouluterveydenhoitaja Ellun (Minna Koskela) sekoilua, joka keskeytyi aina välillä siihen, että toinen kysyi: ”Kumman kaa olisit?” Lausahdus levisi sarjasta etenkin suomalaisnaisten suihin.

Jos taas kuulette jonkun ”askartelevan paskartelevan”, hän siteeraa Studio Julmahuvista Jukka Rasilan näyttelemää Touko-Poukoa, joka parodioi lastenohjelmia.

Viime vuosina hokemia on siirtynyt suomalaisten suuhun esimerkiksi animaatiosarja Pasilasta. ”Jännä”, ”on se jännä” ja muut sanan eri variaatiot ovat todennäköisesti lähtöisin Pasilan poliisiaseman työntekijä Routalemmen suusta.