Kylmää kyytiä The Voice of Finlandissa – Jyväskylän Veera ja Miika putosivat

Jyväskyläläisten Veera Tukian ja Miika Kastarisen tie nousi pystyyn torstai-iltana Nelosen The Voice of Finlandissa. Molemmat putosivat Olli Lindholmin joukkueesta Knock Out -vaiheessa, josta vain neljä laulajaa per joukkue selvittää tiensä suoriin lähetyksiin.

Kummankaan putoaminen ei tapahtunut heti lauluesityksen jälkeen, vaan molemmat pääsivät tuoleille jatkoon odottamaan kilpailun edistymistä. Veera Tukia lauloi Ressu Redfordin kappaleen Kato mitä sä teit ja Miika Kastarinen Jesse Kaikurannan Vie mut kotiin.

Kisassa on jäljellä enää yksi keskisuomalainen, jyväskyläläinen Joli Malki. Hänen kohtalonsa selviää huomenna perjantaina, kun vuorossa on Redraman tiimin Knock Out.