"Kynyssä" ei soi huono musiikki, ellei se ole tarpeeksi huonoa

No pistä siihen, vaikka että toimitusjohtaja. Eiku ei, se on tosi huono. Akkuporakonevastaava. Joo, toi on upee.

Jyväskylän keskustan muista anniskeluravintoloista poiketen Musta Kynnys, eli Kyny, sijaitsee Hannikaisenkadun alapuolella. Joku saattaisi sanoa, että väärällä puolella, mutta toimitusjohtaja/akkuporakonevastaava Tero Pekkarisen mukaan sijainti on "prikulleen mainio".

– Kyllä me vähän yllätyttiin silloin vajaa yhdeksän vuotta sitten, että saatiin tää sijainti toimimaan. Ei se Jyväskylä kai sitten toimikaan vain yhden kadun varressa.

Vanhan rautatieaseman rakennuksessa toimivaa Kynyä on vaikea olla huomaamatta.

Massiivinen, 150 istumapaikan terassi on kovassa käytössä aurinkoisina kesäpäivinä, ja kauniin kellertävä puurakennus erottuu edukseen muuten harmahtavien keskustan rakennusten joukosta.

Rautatieaseman vanhat kellot ovat pysähtyneet jo aikoja sitten.

Pekkarinen laskee Kynyn seurusteluravintolaksi. Se kuulostaa miehen mukaan parhaiten heidän ikäiseltään.

– Vaimo kuuli joskus bussissa, että täällä käy keski-ikäisiä, jotka yrittävät olla tosi young. Minusta täällä käy jopa tavallisiakin ihmisiä. Ainakin joskus.

Kävijäkunta vaihtelee paljon viikonpäivien, ja baarin tapahtumien mukaan.

– Meillä käy esimerkiksi sellaisia 50-vuotiaita Pelle Miljoona -faneja. Sitten myös semmosia post-hipstereitä, jotka on tullut kuuntelemaan Jaakko Eino Kalevia. Viime kesänä piti taas juottaa mummoille limpparia, kun ulkona oli niin kuuma.

Mustan Kynnyksen nimikkokynnys on fyysisesti korkea, mutta siitä on helppo astella sisään.

Elävää musiikkia Kynyssä kuullaan säännöllisesti. Jelmun järjestämä Live is Life -liveklubi tuo kerran kuussa baariin kiinnostavia uusia tai jo Suomen keikkalavat valloittaneita artisteja.

– Tämä toimii todella hyvin. Enkä viitsi suotta kehua. Meillä keikat ovat todella iholla, ja sen huomaa usein, etenkin artisteista. Täysin erilainen kokemus kuin joku steriili konserttisali.

Suurimman osan ajasta Kynyssä soi Pekkarisen mukaan päämäärällisen ja tietoisen linjatonta taustamusiikkia, joka perustuu täysin puikoissa olevan henkilökunnan silloiseen mielenmaisemaan. Viikonloppuisin “komeat, kauniit ja rohkeat dj:t” pitävät puolestaan huolen viihtymisestä.

– Vaikka meillä saa aika vapaat kädet, tiedetään me ennakkoon mitä kukin dj soittaa ja mihin päivään kukakin käy. Huono musiikki ei Kynyssä soi, ellei se ole tarpeeksi huonoa.

Suuren sisätilan nurkkapöydästä löytyvä seurue on saapunut baariin ensimmäistä kertaa. Toista sataa istumapaikkaa takaa sen, että useimmiten tilaa löytyy suuremmallekin seurueelle.

– Mä oon käynyt täällä kyllä aikaisemminkin, joten ehdotin Kynyä kavereille. Tänne on hyvä tulla istuskelemaan, kun tilaa on ja palvelu pelaa, seurueen äänekkäin yksilö valottaa.

Seurueen muut jäsenet nyökyttelevät yhteistuumin.

– Kyllä täällä kannattaa keikoillakin varmaan käydä, ainakin kaverit ovat käyneet ja sanoneet, että on hyvä meininki. Pitäis kyllä itsekin tulla kokeilemaan, hyviä artisteja näyttää olevan.