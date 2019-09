Lähes 2 300 ruutua myöhemmin Jussi Murtosaari oli lähes tyytyväinen: "Vielä kun joskus onnistuisi löytämään sen vanhan koiraan..."

Punajalkahaukan koiras on siniharmaa ja sillä on tummanpunaiset ’housut’ ja pyrstönalus. Sellaista en ole koskaan onnistunut edes näkemään.

Naaras on päälaelta ja alta kauniin ruskeankeltainen, selkä on tumma. Sen naama on valkoinen, mutta silmänympärys ja viiksijuova mustat. Naaraan olen onnistunut kuvaamaan keväällä 2017.

Nuoret linnut ovat alta viiruisia, selkäpuoli on ruskeanharmaa ja naamakuvio muistuttaa naarasta. Nuoresta linnusta sain kuvia ensimmäistä kertaa syksyllä 2017.

Nyt olisi oivallinen mahdollisuus täydentää kuva-arkistoa.

Jyväskylän ja Jämsän rajaseutu 31.8., kaunis ja lämmin loppukesän poutapäivä.

Aamulla tuli tieto Saakoskelta, jossa oli nähty nuori punajalkahaukka. Päätin saman tien uhrata lajille koko elokuun viimeisen päivän.

Reilun tunnin päästä olin etsinyt haukkaa tuloksetta jo puolisen tuntia. Se oli ilmeisesti päättänyt jatkaa matkaa.

Olin käytännössä jo Jämsässä, joten päätin kokeilla, olisivatko siellä edellispäivänä havaitut haukat yhä paikalla. Lähin lintu oli nähty vain noin puolentoista kilometrin päässä Jämsän keskustasta ja ehdin paikalle noin vartissa.

Liikenneympyrässä huomasin lähellä lentävän pienen jalohaukan ja tein ylimääräisen kierroksen päästäkseni sopivasti parkkiin. Kiikarit esiin ja lintua tutkailemaan.

Kyseessä oli tuulihaukka, joten matka jatkui parin varmistusruudun jälkeen.

Punajalkahaukka löytyi sähkölangalta reilun kilometrin päästä. En ole koskaan oikein jaksanut innostua langalla istuvista linnuista, joten piti yrittää keksiä jotain muuta. Seuraavat kolme ja puoli tuntia menivätkin sitten autossa, joka toimi mukavasti liikuteltavana piilokojuna. Lintu ei siitä välittänyt, joten siinä mielessä kuvaaminen onnistui.

Tämä haukka oli puhtaasti hyönteissyöjä, jonka ruokalistalla oli isoja kovakuoriaisia ja hepokatteja. Niitä lintu väijyi sähkölangalla, jolta se syöksyi aina silloin tällöin saaliinsa perään.

Kuvausrupeama tuotti muutamia ihan mukavia lentokuvia ja jokusen välttävän saalistusotoksenkin.

Kolmen jälkeen oli omankin lounaan vuoro. Ruokatauon jälkeen päätin vielä yrittää paikkakunnan toista punajalkahaukkaa. Nyt suuntana oli Alhojärven lintutorni, jonka tienoilla lintu oli ainakin edellisenä päivänä saalistanut.

Olin paikalla neljän maissa ja tornissa oli toinenkin kuvaaja. Sain tietää, että lintu oli yhä paikalla ja teki aika ajoin saalistuslentoja torninkin edustalla ja istuen välillä näkösällä rantapuissa. Tämä haukka jahtasi lähinnä sudenkorentoja, kuten paikalla oleva nuolihaukkakin.

Vartin päästä punajalkahaukka istahti melko lähelle kuivuneelle oksalle ja sain ensimmäiset kuvat.

Puolentoista tunnin kuvaussession jälkeen huomasin, että oli paha virhe jättää jalusta autoon. Oma kalusto on aivan liian painava lähes jatkuvaan käsivarakuvaukseen. Taas kerran laiskuus kostautui.

Päivän saldo oli kuitenkin mainio. Kaksinkertaistin kerralla näkemieni punajalkahaukkojen määrän ja kuvasin lähes 2 300 ruutua. Punajalkahaukka oli pääosassa, mutta muutamia kymmeniä ruutuja tuli myös nuolihaukasta ja jokunen kurjistakin. Hukkaprosentti jäi noin puoleen, kuva-arkisto kasvoi mukavasti.

Vielä kun joskus onnistuisi löytämään sen vanhan koiraan...