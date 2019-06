Ladun majan frisbeegolfrata suljetaan Jyväskylässä – pelaaminen vaurioittanut puita, hyönteistuho uhkaa

Ladun majan frisbeegolfrata joudutaan sulkemaan toistaiseksi. Syitä on useita ja ne kietoutuvat osin toisiinsa.

Runsaslumisen talven myötä Ladun majan alueella Taka-Keljossa on runsaasti tykkylumivaurioita. Lumen katkomat latvat ja kokonaan kaatuneet puut on nyt korjattava pois.

Frisbeegolfväylien varsilla on lumituhojen lisäksi pelaamisesta johtuvia vaurioita puissa. Etenkin avausheitot lähtevät usein niin kovalla vauhdilla, että puun kuori ei suojaa riittävästi runkoa osumilta. Kaikkien yhdeksän väylän varrella olevat puut ovat kärsineet niin pahoin, että ne on poistettava kokonaan.

Radan sulkemiseen vaikuttaa myös alueella kohonnut riski hyönteistuhon leviämiseen. Vauriot puissa ovat nimittäin hyvä sauma kaarnakuoriaisille.

Korjuutyöt tehdään kesäkuussa, jolloin kuoriaiset vielä ovat kuoren alla. Näin ne pyritään saamaan puiden mukana pois.

– On valitettavaa, että rata joudutaan sulkemaan. Tykkylumen vaurioittamat puut on kuitenkin koottava pois määräaikaan mennessä. Lisäksi hyönteistuhon riski on minimoitava, jotta ongelma ei leviä terveisiin puihin, viherpalvelupäällikkö Tuija Pajunen Jyväskylän kaupungilta kertoo.

Jyväskylän kaupungilla ja Jyväskylän Latu ry:llä on ollut kahden vuoden määräaikainen vuokrasopimus frisbeegolfrata-alueesta, joka kesti toukokuun loppuun.

Jatkosopimusta ei toistaiseksi tehdä. Alueella voi käydä pelaamassa vielä tämän viikon, sunnuntaina 9. kesäkuuta saakka. Jatko on avoin.

– Kaupunki kartoittaa myös mahdollisuuksia radan sijoittamisesta eri paikkaan Ladun majan läheisyyteen, Pajunen sanoo.

Mahdollista uutta rataa suunniteltaessa otetaan huomioon myös puiden suojaaminen.