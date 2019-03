Lajinsa ykkönen antaa suoraa palautetta Jyväskylän kaupungille: "Suorituspaikat kuntoon!"

Heini Luotola, 27, on Suomen paras naisrullalautailija. Hän voitti kultaa naisten sarjassa skeittauksen SM-kisoissa helmikuussa Tampereella.

Luotola on asunut Jyväskylässä vuodesta 2007. Hän aloitti skeittauksen kotikylällään Lannevedellä noin kymmenvuotiaana serkun ja isoveljen innoittamana.

– Helsingin serkkumme otti joskus kesälomalla kylään tullessaan skeittilaudan mukaan ja lähti isobroidin kanssa skeittaamaan. Skeittaaminen näytti hirveän mielenkiintoiselta.

– Pikkukylällä skeittausolosuhteet olivat kuitenkin alkeelliset. Kylän läpi kulki yksi asfalttitie, jolla skeittasimme.

Mestariskeittaajaksi päätymiseen ovat Luotolan mukaan vaikuttaneet erityisesti ihmiset ympärillä.

– Vaikka maalla ei ollut juuri mitään skeitattavaa, isoveljeni jaksoi kannustaa ja puskea minua lajin pariin.

– Jyväskylässä tapasin sitten jengiä ja sain kavereita, joiden kanssa käydä skeittaamassa. Edelleen tapaan jatkuvasti uusia ihmisiä, jotka innostavat kokeilemaan uusia asioita.

Luotola opiskelee Jyväskylän yliopistossa, mutta keskittyy tällä hetkellä skeittaamiseen. Kilpaileminen edellyttää paljon matkustamista, minkä vuoksi Luotolalla ei tällä hetkellä ole vakituista asuntoa.

– Opinnot ovat tauolla, jotta voin elää vähän enemmän ”skatelifea”, eli käydä mahdollisimman paljon skeittaamassa eri paikoissa.

– Viime aikoina onkin tullut eleltyä sohvasurffausmeiningillä kavereiden ja tuttujen luona. Vastineeksi tarjoan kyytejä omalla autollani.

Naisten skeittausta ei ole juuri nähty mediassa, mutta kiinnostus lajia kohtaan näyttää kasvavan.

– Aiemmin naiset ovat olleet skeittiparkeilla harvinaisuus. Ilmeisesti vasta nyt ollaan menossa siihen suuntaan, että ihmiset voivat harrastaa mitä tahansa sukupuoleen, ikään tai muihin ominaisuuksiin katsomatta.

– Naisten skeittaus onkin selvästi nousussa. Ilolla voin todeta, että nyt Jyväskylässäkin alkaa jo olla skeittaavia naisia.

Luotolan mukaan skeittauksessa tärkeimpiä missioita ovat itsensä toteuttaminen ja omien rajojen ylittäminen. Se on urheilemisen lisäksi erittäin hyvää ajanvietettä ja sosiaalista toimintaa.

Luotola myöntää skeittauksen olevan vaarallinen laji. Itse hän sanoo selvinneensä vähillä loukkaantumisilla.

– On sitä kaikenlaista pientä tapahtunut. Luunmurtumia siellä sun täällä, hampaita on katkeillut ja paikat kolisseet. Välillä on joutunut pitämään taukoja skeittauksesta, kun esimerkiksi nilkka on vääntynyt. Perushommia.

Luotola pitää skeittausta ”kovana urheiluna”, joka on kuitenkin lisäksi paljon muuta. Erityisen tärkeää lajissa on skeittaajien välinen yhteishenki.

– Skeittaus on tavallaan taiteen ja urheilun välimuoto. Sen ympärillä elää ihan omanlaisensa kulttuuri.

– ”Hyvät sessarit” esimerkiksi tarkoittaa sitä, että paikalla on useampia tyyppejä, jotka ovat innoissaan toistensa puolesta.

Luotolan omat kilpailut ovat sujuneet viime aikoina hienosti ja hän on saanut kutsuja myös kansainvälisiin mittelöihin. Kaikesta hyvästä ja kehityksestä huolimatta hän on huolissaan lajin tilanteesta Jyväskylässä.

– Skeittaajat tarvitsevat kipeästi uusia harjoittelutiloja. Salmirannan halli on ollut 15 vuotta tilapäisenä sijoituspaikkana skeittareille. Nyt paikka on purku-uhan alla eikä uudesta hallista ole tietoa. Tilaongelmista huolimatta Jyväskylästä on ponnistanut todella kovia skeittaajia, kuten SM-kisojen avoimen sarjan voittaja Onni Saltevo., Heini Luotola sanoo esimerkkinä siitä, että näilläkin menestytään, mutta entäpä jos...

– Julkisuudessa keskustellaan paljon siitä, että ihmiset harrastavat liian vähän liikuntaa. Liikuntapääkaupunkina itseään mainostavalle Jyväskylälle tässä olisi asia, mihin satsata.