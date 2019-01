Lapset pelaavat, vaikka vanhemmat ajattelisivat siitä mitä – näin suosittelee lastenpsykiatri Jari Sinkkonen

Lapset ja nuoret pelaavat liikaa videopelejä. Niinhän sitä sanotaan.

Toinen lähestymistapa on välinpitämättömyys: antaa niiden pelata, emme me ymmärrä kuitenkaan.

Ehkä olisi kuitenkin syytä kiinnostua ja jopa osallistua. Pelit kun eivät ole joutavaa ajanhukkaa . Viihdekulttuurin aloista suurin ansaitsee huomion.

Seuraavassa esitellään joitakin yleisempiä tosiasioita pelaamisesta.

Pelaaminen on vakava harrastus.

Pelien harrastajat eivät vain kuluta aikaa. Pelaamaan hakeudutaan intohimosta. Toiminta on sosiaalista samassa tilassa, kaveripiirin puheenaiheena ja netin kautta kisoissa. Alalla on oma mediansa, mutta se on tunkeutunut myös laajempaan julkisuuteen vaikkapa e-urheilun muodossa. Pelaaminen on identiteetin tekijä. Oppiminen, haasteiden hallinta, saavutukset ja voittaminen peleissä palkitsevat suoraan, mutta toiminta tuo myös sosiaalista arvostusta ja kuuluvuutta.

Rajoituksia tarvitaan – tai sitten ei.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen on kannustanut pelivapaiden viikkojen pitämiseen. Keskimäärin nuoret pelaavat puolesta tunnista tuntiin päivässä. Ylen Akuutin teettämän kyselyn mukaan kuusi kymmenestä vanhemmasta rajoittaa lastensa pelaamista. Pelilaitteet sisältävän ominaisuuksia, joilla vanhemmat voivat rajoittaa lasten peliaikaa ja internetpalvelujen käyttöä sekä blokata pelejä.

Terveystieteen tohtori Niko Männikön mukaan pelit tuottavat riippuvuutta, mutta myös hyviä seurauksia on. Mitään ohjeellista aikamäärää asiantuntijat eivät osaakaan antaa, koska lapset ovat yksilöllisiä ja tilanteet vaihtelevat. Flow-tilasta on kuitenkin hyvä pitää säännöllisin välein taukoja.

Ikäraja on viesti.

Videopelaajien keski-ikä on 2010-luvulla laskenut etenkin kännykkäpelien myötä 30 korville. Suomessa on käytössä yleiseurooppalainen ikärajajärjestelmä Pegi (Pan-European Game Information), joka huomio haittasisältöinä väkivallan, seksin, ahdistavuuden, päihteiden käytön, syrjinnän, uhkapelaamisen ja voimasanat. Käytössä olevat ikärajat 3, 7, 12, 16 ja 18 eivät kerro suoraan pelien soveltuvuudesta tietyn ikäisille vaan varoittavat sisällöstä. Ikärajat velvoittavat myyjiä ja muita pelien tarjoajia. Lapset pelaavat kaveripiirissä ja sen ohjaamina myös heiltä kiellettyjä pelejä, kuten Grand Theft Auto -rikollistoimintaa tai vuoden 2018 sensaatiota Red Dead Redemption 2:ta.

Pelit ovat jo osa kulttuuriamme.

Pelitutkija Jordan Shapiron mielestä peleissä on kerrontaviihteen ja -taiteen tulevaisuus. Kerronta ei enää pysy ylhäältä alaspäin annettuna, pisteestä A pisteen B kautta pisteeseen C etenevällä tavalla suoraviivaisena. Se on monitasoista, vuorovaikutteista, osallistavaa ja muuttuvaa. Pelit muodostavat kehittyneen interaktiivisen kulttuurimuodon, joka käyttää hyväkseen muita taidemuotoja mutta omilla ehdoillaan. Peleissä olennaisia asioita ovat teknologian säätämät rajat, tehtäviin liittyvä haaste, kilpailullisuus, vieraisiin maailmoihin suuntautuminen, hauskuus sekä sosiaalinen tekeminen.

Peleistä oppii.

Tutkimusten mukaan aktiivipelaajat saavat yliopiston pääsykokeissa parempia arvosanoja kuin muut. Pelit opettavat teknisten ohjaus- ja käyttöjärjestelmien hallintaa, kehittävät käden ja silmän koordinaatiota ja opettavat suuntautumaan kohti uutta ja vierasta. Simulaatiopelit voivat opettaa vaikka lentokoneen ohjaamista. Luovuuslelut, kuten Minecraft, ovat rakentavaa viihdettä. Maailmanrakennuspelit, kuten Civilization, kysyvät älyä, suunnittelutaitoja ja kokonaisuuksien hallintaa. Strategiapeleillä voi kartuttaa historian tuntemusta.

Lapset pelaavat joka tapauksessa.

Jotkut vanhemmat pelkäävät, toiset vihaavat pelejä. Mutta lapset pelaavat joka tapauksessa, vaikka vanhemmat kuinka valvoisivat ja kieltäisivät. Siksi paras strategia on puhua peleistä ja pelata itsekin, mennä mukaan tähän kehittyvään kulttuurimuotoon yhdessä lasten kanssa. Kun mennään myötäelämisen ja osallistuvan ohjailun kautta, lopputulos on kaikille parempi.