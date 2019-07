Lauantaina voi joku onnellinen päästä harvinaisen “Kymppikerhon” jäseneksi

Lotossa on lauantaina 13. heinäkuuta tarjolla tasan 10 miljoonan euron potti (kierros 28/2019). Vastaava potti on ollut tarjolla tätä ennen kymmenen kertaa, mutta vain kerran on tullut täysosuma tuolla summalla. Loton “Kymppikerhossa” on siis vasta yksi jäsen.

Lotossa 10 miljoona euron raja saavutettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2011. Täysosumia tuli kaksi, joten Kymppikerhoon ei kummallakaan ollut asiaa. Kesällä 2011 Lotossa oli kesätarjous sen kunniaksi, että peli täytti 40 vuotta.

Toista kertaa Kymppikerhoa oli tarjolla tammikuussa 2012, kun potti oli noussut viidestä miljoonasta eurosta suoraan 10 miljoonaan euroon. Potti meni taas puoliksi.

Kymmenen miljoonan potti oli tarjolla jälleen 10/2012, mutta osumia ei tuolloin tullut.

Pottien kasvaessa ei enää välttämättä osuttu jokaisella kerralla juuri 10 miljoonan euron pottiin. Viime maaliskuun lopussa oli kuitenkin seitsemättä kertaa tarjolla tasan 10 miljoonan euron potti. Ja tällä kertaa tärppäsi, kun nettipelaaja Kempeleestä nappasi ensimmäisenä pelaajana ”kympin” rivillä 2, 4, 15, 18, 22, 26 ja 32. Voittaja ei antanut voittohaastattelua.

Jos siis lauantaina joku voittaa päävoiton yksin, yksi Suomen pienimmistä kerhoista saa toisen jäsenen.

Todennäköisyys voittaa täysosuma Lotossa on noin 1:18,6 miljoonaan.