Laukaalaisyrittäjä sai kenkää Hjallikselta ja lyttäystä somelta

Laukaalaisen Sonja Kuulan, 36, taival Diili-ohjelmassa päättyi sunnuntaina. Kuula sai Hjallis Harkimolta potkut sarjan kuudennessa jaksossa, kun jäljellä oli seitsemän kilpailijaa kahdestatoista. Jaksossa kilpailijoiden tehtävänä oli suunnitella applikaatioita ja järjestää juhlat.

Diilissä etsitään markkinointijohtajaa Harkimon kansainvälisiä esports-tapahtumia järjestävään yhtiöön. Kuula toimii tällä hetkellä yrittäjänä Jyväskylässä sijaitsevassa Tre Kronor -yhtiössä.

– Hakeminen ohjelmaan oli sellainen päähänpisto. Tuttavat sitä ensin minulle esittivät. Rakastan haasteita, Kuula kertoi Keskisuomalaiselle aiemmin tänä vuonna.

Sunnuntaina pudonnut Kuula on ehtinyt herättää myös ärtymystä osassa sarjan katsojia. Twitterissä Kuulaa on kuvailtu juoruilijaksi, ylimieliseksi ja hänen on koettu vain esittävän "piinkovaa bisnesnaista". Yksi kommentaattori kuvasi Kuulan pudotuksen tuottavan "paha saa palkkansa" -fiiliksen.