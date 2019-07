Laukaassa viikonloppuna esiintyvä Insomnium julkaisee tutkielman suomalaisesta melankoliasta ja vahvistaa kokoonpanoaan

Suomalainen metallijätti Insomnium julkaisee uuden albumin tämän vuoden syksyllä. Heart Like A Grave ilmestyy maailmanlaajuisesti Century Median kautta 4. lokakuuta.

Insomniumin mukaan albumi on syväsukellus suomalaiseen melankoliaan.

– Inspiraation lähteinä olivat synkimmät ja surullisimmat laulut, runot ja tarinat, jotka todella ovat onnistuneet vangitsemaan pohjoisen synkkyyden, bändi luonnehtii tiedotteessa.

Esimerkeiksi yhtye nostaa Saima Harmajan runot ja Tapio Rautavaaran tuotannon sekä Peltoniemen Hintriikan surumarssin tunnelmat, omien elämänkokemusten ohella.

Heart Like A Groven biisilista tulee tiedotteen mukaan olemaan seuraavanlainen:

1. Wail of the North

2. Valediction

3. Neverlast

4. Pale Morning Star

5. And Bells They Toll

6. The Offering

7. Mute Is My Sorrow

8. Twilight Trails

9. Heart Like a Grave

10. Karelia

Insomnium on täydentänyt kokoonpanoaan. Kiertueilla bändiä jo aiemmin vahvistanut kitaristi Jani Liimatainen on nimetty bändin viralliseksi jäseneksi.

– Vuonna 2018 kävi selväksi, että Ville ( Friman) ei voinut yhdistää enää uraansa Yorkin yliopistossa kiertue-elämän kanssa. Päätimme, että kolmas kitaristi on tarpeen, jotta saamme homman toimimaan. Kauas ei tarvinnut katsoa, sillä Jani Liimatainen on ollut jo mukana livekeikoillamme useammalla kiertueella. Miekkonen on myös mitä mainioin muusikko, vokalisti, biisintekijä ja vielä kaupan päälle mukava hemmo, joten päätös oli äärimmäisen helppo, Insomnium kertoo tiedotteessa.

Friman on iloinen päätöksestä ja kertoo osallistuvansa kiertueisiin aina kun se on mahdollista.

– Kun Jani on messissä, meillä on kasassa takuuvarma lineup, jolla keikat saadaan tehtyä täysillä ympäri maailman, Friman sanoo.

Liimatainen hehkuttaa virallista jäsenyyttään.

– On iso kunnia liittyä näin hienoon yhtyeeseen. Olen paikkaillut Villeä aina tarvittaessa jo vuodesta 2015, joten vastaus heidän kysymykseensä oli selvä. Odotan innolla tulevia seikkailuita näiden jätkien kanssa, joita ylpenänä kutsun myös ystävikseni.

Insomnium esiintyy tulevana viikonloppuna John Smith Rock Festivalissa Laukaassa. Sen jälkeen yhtye suuntaa keikoille Meksikoon ja Yhdysvaltoihin. Marras–joulukuussa se tekee laajan Euroopan-kiertueen.