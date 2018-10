Lentäjä, opettaja, nuorisonohjaaja, kirjanpitäjä – Jyväskylän rocktähdet tekevät monenlaisia päivätöitä

Se tiedetään laajasti, että Seminaarinmäen mieslaulajissa on paljon opettajia. Ja se, että Timo Rautiainen siirtyi kokoaikaiseksi muusikoksi erityisopettajan tontilta. Ja että hänen bänditoverinsa, Trio Niskalaukauksen rumpali Seppo Pohjolainen on päivätyökseen nuorisonohjaaja. Sosiaaliala on ollut bändissä edustettuna laajemminkin.

Entä millaisia muita ammatillisia taustoja löytyy Jyväskylän tunnetuimmista yhtyeistä?

Miljoonasade pääsi 1980-luvulla nauttimaan vanhoista hyvistä ajoista. Se teki hitin, teki toisenkin ja kas; rockista tuli bändille ammatti.

Vuonna 1997 Miljoonasade piti pitkän keikkatauon ja itse kukin tarvitsi itselleen jonkin toisen leipäpuun. Basisti Ari Laaksonen kysäisi sähköasentajana työskennelleeltä naapuriltaan, mahtaisiko yrityksestä löytyä töitä hänellekin. Naapuri ja firman pomo hoitivat työhaastattelun keskenään ilman Laaksosta.

– Pomo kysyi naapuriltani, pysyykö Laaksosella vasara kädessä. Naapuri vastasi, että johan se yhden omakotitalon rakensi. Pomo totesi, että no ei sitten muuta kuin töihin.

Ensimmäinen kohde oli opiskelijakerrostalo Humppakujalla Kuokkalassa. Laaksonen kiittää silloista työnantajaansa joustavuudesta. Työvuoroissa huomioitiin Miljoonasateen keikat ja studioviikot.

Laaksonen hämmästeli, kuinka erilainen työrytmi sähköasentajilla oli verrattuna rokkarin arkeen.

– Bändissä olin tottunut tekemään hommia aina niin pitkään kuin jaksettiin. Sähköhommissa päivät tuntuivat olevan yhtä taukoa. Töihin seitsemään, yhdeksältä kahville, yhdeltätoista lounaalle, puoli kahdelta taas kahville...

Nuorena Laaksonen valmistui puhelinasentajaksi ja sitten äänitarkkailijaksi. Niissä oli paljon yhtymäkohtia sähköasentajan työhön.

Kun Miljoonasade hiljensi tahtia vuosituhannen alussa, Laaksonen oli jo tukevasti kiinni päivätöissä. Bändin lopettaminenkaan (ilmoitus tuli keväällä 2010) ei jättänyt häntä tyhjän päälle.

Uransa alussa Miljoonasade sai maineen akateemisena rockyhtyeenä. Laulaja Heikki Salo ja kosketinsoittaja Olli Heikkinen opiskelivat Jyväskylän yliopistossa. Bändistä erottuaan Heikkinen väitteli tohtoriksi ja on nykyisin tutkijatohtori Taideyliopistossa.

Laaksosen nykyisistä bänditovereista Salo on ammatiltaan laulaja, lauluntekijä käsikirjoittaja ja kouluttaja. Hänen yrityksensä Sateen Ääni on myös kustantamo.

Kitaristi Matti Nurro opettaa nuoriso- ja yhteisöohjaajiksi opiskelevia Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Äänekoskella.

Rumpali Jarmo Hovi on lyömäsoitinopettaja ammattiopisto Gradiassa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Musiikkikoulu Moodissa. Lisäksi Hovi on muusikko Jyväskylän tanssiopistossa ja lentäjä Joen Servicessä. Aiemmin hän on toiminut lentäjänä muun muassa Air Finlandilla.

Kosketinsoittaja Tomi Aholainen on muusikko, säveltäjä ja tuottaja.

Välillä Laaksonen työskenteli yhdeksän vuotta muusikkona Teatteri Eurooppa Neljässä. Hän teki comebackin sähköalalle, kun Miljoonasade aloitti uudelleen 2014. Kalenteriin on helpompi saada mahtumaan sähkötyöt ja Miljoonasade kuin kiertävä ammattiteatteri ja bändi.

Miljoonasateella on tänä vuonna 30 keikkaa. Taloudellinen paine on poissa. Keikkapäivinä Laaksonen omistautuu bändille.

– Olen oppinut ottamaan ne päivät sähköhommista kokonaan vapaiksi. Tässä iässä ei enää jaksa juosta tukka putkella – tukka jota ei ole.

Nuorena Laaksonen ajoi itsensä liian lujille. Hän kävi äänitarkkailijakoulun sisukkaasti loppuun, vaikka samalla Miljoonasade kiersi yli sadan keikan vuositahdilla. Laaksonen palasi keikoilta kotiin yötä vasten ehtiäkseen aamukuudeksi töihin Radio Keski-Suomeen. Oli aikoja, jolloin unta kertyi toistuvasti vain muutama tunti yössä. Tuli tilapäisiä muistihäiriöitä.

– Monesti lähdin kaupungille asioille, mutta perillä en muistanut, miksi olin siellä. Ja hetken aikaa siellä käveltyäni unohdin, mihin olin jättänyt autoni.

Steve’n’Seagullsista löytyy monta musiikkipedagogia, mutta parhaillaan leipä tulee bändistä. Laulaja Tomi Tajakka on koulutukseltaan lastentarhanopettaja

Oliverin laulaja Jari Väyliö on ohjelmatoimisto Rocktalon yrittäjä, basisti Lasse Hietala myymäläpäällikkö Jyskän Varastomyymälässä. Kitaristi Peter Miinala toimii kirjanpitäjänä.