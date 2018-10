Lepakko löysi lepopaikan ikkunalta ja tallentui kuviin Leivonmäellä

Perjantai 19. lokakuuta, kello 10.30 ja puhelin soi. Soittaja on kaveri Leivonmäeltä ja hänellä on tähdellistä asiaa: mökkinaapurin ulkorakennuksen koristeikkunan takana on lepakko.

Taas menee päiväohjelma uusiksi ja kauppareissu siirtyy iltapäiväksi.

Tunnin päästä ihmettelemme yhdessä, miten otus on onnistunut kampeamaan itsensä ruudun taakse korkeintaan sormen levyisestä tuuletusaukosta.

Ikkuna on vanha, ilmeisesti 1930-luvulta, ja sen lasi on vanhaa ja epätasaista. Otamme pari dokumenttikuvaa. Ystävällinen isäntä ehdottaa ikkunan irrottamista. Ajatus vaikuttaa hyvältä, sillä koriste on seinässä kiinni vain kahdella ruuvilla. Hetkessä lepakko onkin hyvin nähtävissä. Samalla aurinko alkaa helottaa täydellä terällä.

Ilmeisesti tulviva valo ja ehkä myös lisääntyvä yleisö herättävät lepakon. Se alkaa kartoittaa muuttunutta ympäristöään päästämällä vaimeaa naputusta.

Useimmat lepakoiden äänet ovat liian korkeita ihmiskorvin kuultaviksi. Ääntely olisi hyvä lajituntomerkki, mutta vaatisi normaaliolosuhteissa teknisiä apuvälineitä. Detektori on laite, jolla lepakoiden äänet muunnetaan korvin kuultaviksi. Nyt ei sellaista ole käytettävissä.

Hetken päästä lepakko rauhoittuu ja näyttää vilkuilevan ympärilleen. Arvelemme suoran auringonpaisteen haittaavan sekä nahkasiipeä että sen kuvaamista. Avulias isäntä ottaa avuksi palan rakennuslevyä ja pian kaikki ovat tyytyväisiä. Muutamassa minuutissa saamme joitakin kelvollisiakin lepakkokuvia.

Kuvatunkaan lepakon määrittäminen ei ole yksinkertaista. Tällä kaverilla vaikuttaa olevan melko kellanruskean karvan peittämä selkäpuoli. Korvat eivät ole mitenkään huomiota herättävän suuret. Kyseessä lienee siten pohjanlepakko.

Muutamassa kuvassa näkyy myös samassa päivälepopaikassa ollut pieni perhonen. Uskalias lepopaikka, sillä juuri nämä pienet siivekkäät ovat lepakoiden herkkua. Pohjanlepakko saalistaa kuitenkin vain lentäviä hyönteisiä, sillä sen kaikuluotausjärjestelmä ei pysty erottamaan lepääviä hyönteisiä. Korvayökön korvat sen sijaan ovat niin suuret ja tarkat, että se pystyy saalistamaan myös istuskelevia hyönteisiä.

Isäntä kertoo lepakon pitäneen ikkunaa päivälepopaikkanaan aina silloin tällöin heinäkuusta alkaen. Poikkeuksellisen lämmin syksy on pitänyt hyönteisiä liikkeellä, mutta tilanne on nyt muuttunut. Tämänkin lepakon on etsiydyttävä nyt parempaan suojaan muutamaksi kuukaudeksi.

Pohjanlepakoita on joskus nähty lennossa päivälläkin, lähinnä juuri ennen talvihorrosta tai heti sen jälkeen. Tällä lailla ne pyrkivät varmistamaan riittävän ravinnonsaannin, vaikka yöt olisivatkin jo liian kylmiä hyönteisten liikkumiseen.

Ankarista talvista huolimatta lepakot voivat elää jopa 20 vuotta.

Huomatkaa, että lepakoihin ei pidä koskea, niistä on löydetty raivotautia satunnaisesti myös Suomessa.