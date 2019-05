Lestadiolaisperheen tyttären harrastus, jossa kroppaa esitellään bikineissä, ei ole ongelma, koska Katariina voittaa asenteellaan

Katariina Miettunen, 35, on jämsäläinen fitness-urheilija, joka pienen tauon jälkeen on päättänyt laittaa itsensä uudestaan topformiin.

– Innostuin treenaamisesta tosimielellä noin seitsemän vuotta sitten. Silloin haaveilin bodyfitnessistä kilpailulajina. Valitettavasti rahkeet silloin eivät riittäneet lähteä tavoittelemaan kisalavoja. Nyt olen hankkinut valmentajan itselleni ja treenaan tavoitteellisesti kohti lokakuussa Lahdessa järjestettäviä kilpailuita. Tämän mahdollistaa yhteistyökumppanini.

Mikä ihmeen bodyfitness?

– Lajini on tosiaankin uusi Suomessa. Kyseessä on tarkemmin wellnessfitness. Tämä sijoittuu näissä naisten lajeissa bodyfitnessin ja bikini fitnessin väliin. Lihasmassaa saa olla, varsinkin jaloissa. Yläkropassa ei ole niin tarkasti vaadittu V-linjaa selässä ja olkapäissä, kuin bodyfitnessissä. Bikini fitnessissä tavoitellaan pitkää ja pientä lihasmallia, bodyfitnessiin vaaditaan selkeää X-linjaa kropassa. Kropan tulee olla tasaisesti lihaksikas joka puolelta. Tänä vuonna osallistun lajiin ja katsotaan, siirrynkö sitten bodyfitnessiin vai jatkanko wellnessin parissa. Kroppani on kyllä bodyfitnessiin sopiva.

Miettunen on 165/66. Painosta pitäisi tiristään noin 10 kiloa, jotta hän olisi kisakunnossa. Mutta ei siinä kaikki.

– Olen kotoisin Lapista ja lestadiolaisesta suvusta, joten lajini ei ehkä siihen maailmaan olisi ennen vanhaan sopinut. Perheeni ei kuitenkaan paheksu harrastustani.

– Tavoitteenani on taistella Nordic Fitness Expoilla järjestettävissä SM-kisoissa mitalista. Treenimielessä haluan kehittää kroppaani aina vaan parempaan ja terveellisempään suuntaan. Syön puhtaasti ja treenaan kovaa ja kevyemmin, mutta itseni aina haastaen. Tavoitteenani on vielä kyykätä vapaalla joku päivä 5x6x100kg.

Tuollainen tavoitteellinen harjoitteleminen vaatii paljon. Ajatteletko joutuvasi luopumaan jostain, jos nyt olet uusherännäinen?

– En varsinaisesti ole joutunut luopumaan mistään, enemmänkin tekemään valintoja. Ensimmäisenä tulee mieleen kielteiset asenteet, jotka täytyy laittaa kuntoon. Jos asenteesi treeniä ja kisadieettiä kohtaan ei ole kunnossa, et saavuta hyviä tuloksia. Kuten muussakin urheilussa, myös tässä on tärkeää sisäinen motivaatio ja tahtotila. Mikään ei tule ilmaiseksi ja koskaan et ole valmis.

– Tärkeintä on luoda rutiininomainen ja mahdollisimman stressitön arki, jolloin palautuminen saadaan optimoitua. Ehkä kaikista vaikeinta lajissa onkin saavuttaa tasapainoinen ja stressitön olotila, mutta kuitenkin samalla hyvin kurinalainen. Olen nyt toisella kisadieetilläni edellisen katkettua äkilliseen tyräleikkaukseen. Kuuden viikon sairausloman jälkeen aloitin uudelleen treenin ja nyt on menossa kolmas kova viikko uuden valmentajan kanssa. Lempisanontani voisikin olla: "When there's a will there's a way."!